Источник материала: ОНТ

Хоккеисты солигорского «Шахтёра» завершили игровой год в чемпионате Беларуси на первом месте.

В последнем поединке 2020-го подопечные Юрия Файкова обыграли «Динамо-Молодечно» — 3:0. У победителей дубль на счету Евгения Дадонова. Благодаря этому успеху солигорский клуб набрал в турнирной таблице 75 очков. У «Юности» — 74 балла, минчане обыграли «Неман» со счетом 6:1. На третьем месте идёт «Гомель», победивший накануне «Локомотив» в гостях — 4:1

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