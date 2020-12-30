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Хоккеисты солигорского «Шахтёра» завершили игровой год в чемпионате Беларуси

30.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты солигорского «Шахтёра» завершили игровой год в чемпионате Беларуси

Хоккеисты солигорского «Шахтёра» завершили игровой год в чемпионате Беларуси на первом месте.

В последнем поединке 2020-го подопечные Юрия Файкова обыграли «Динамо-Молодечно» — 3:0. У победителей дубль на счету Евгения Дадонова. Благодаря этому успеху солигорский клуб набрал в турнирной таблице 75 очков. У «Юности» — 74 балла, минчане обыграли «Неман» со счетом 6:1. На третьем месте идёт «Гомель», победивший накануне «Локомотив» в гостях — 4:1

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Теги: Гомель
 
 
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Хоккеисты солигорского «Шахтёра» завершили игровой год в чемпионате Беларуси на первом месте. В последнем поединке 2020-го подопечные Юрия Файкова обыграли...
 
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