Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Киля» выиграли финал Лиги чемпионов. В решающем матче немецкий клуб обыграл непобедимую «Барселону».

К этому моменту «Барса» выиграла 22 матча подряд в Лиге чемпионов и казалось, что победить команду Хавьера Паскуаля невозможно. Но «Килю» удалось это сделать благодаря потрясающей игре в обороне и действиям голкипера Никласа Ландина. После первого тайма «Киль» выигрывал со счётом —19:16. Во второй половине каталонцы приближались к «зебрам» на расстояние двух мячей. Но немецкая команда не просто выдержала натиск, а в конце встречи наказала соперника за риск — 33:28. Швед Никлас Экберг у победителей забросил восемь мячей. «Киль» выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в истории. Третьим в турнире финишировал французский ПСЖ, обыгравший венгерский «Веспрем» — 31:26.

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