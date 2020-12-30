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ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям

30.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям

Специальное подразделение ДПС «Стрела» МВД дало пешеходам и водителям рекомендации к Новому году, сообщили БЕЛТА в ДПС. 

Во время праздничных застолий необходимо отказаться от алкоголя тем, кому вскоре нужно будет сесть за руль.  

Пешеходы должны помнить, что закрепленные на верхней одежде или сумках светоотражающие элементы помогут стать более заметными для водителей в темное время суток. 

ФОТО: БЕЛТА 



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Специальное подразделение ДПС «Стрела» МВД дало пешеходам и водителям рекомендации к Новому году, сообщили БЕЛТА в ДПС.  Во время праздничных застолий...
 
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