ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям

Источник материала: ОНТ

Специальное подразделение ДПС «Стрела» МВД дало пешеходам и водителям рекомендации к Новому году, сообщили БЕЛТА в ДПС.

Во время праздничных застолий необходимо отказаться от алкоголя тем, кому вскоре нужно будет сесть за руль.

Пешеходы должны помнить, что закрепленные на верхней одежде или сумках светоотражающие элементы помогут стать более заметными для водителей в темное время суток.

ФОТО: БЕЛТА









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