В Италии ликвидируют последствия зимнего шторма «Белла»

Источник материала: ОНТ

В Италии ликвидируют последствия зимнего шторма. До Аппенин он добрался после Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Британии.





«Белла» – так назвали стихию – довольно разнообразна. Где-то прошлась ливнями, а где-то – сильнейшими снегопадами. Итальянцам принесла ураганный ветер и огромные волны, которые обрушились на прибрежные регионы. В Неаполе – разбиты витрины, сломаны веранды кафе и ресторанов. И это ещё далеко не весь ущерб, ведь Белла задержится на Апеннинах до завтра.

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