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Смотрите, как белорусская "Оса" поражает цели – видео

30.12.2020 16:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Полигон ВВС и войск ПВО стал площадкой, где обкатывается боевая машина 9А33-2Б из состава зенитно-ракетного комплекса "Оса". Сейчас боевая машина проходит исследовательские испытания.

Усовершенствованная машина обладает высоким уровнем помехозащищенности, оснащена тренажно-имитационной аппаратурой. При этом она адаптирована к шасси производства МАЗ.

Планируется, что новинкой отечественных оружейников обеспечат белорусскую арию, а пока она проходит испытания, которые продлятся до апреля 2021 года.

В конце декабря прошла боевая стрельба по мишеням, имитирующим зависающий вертолет, и имитатор воздушной цели. Все мишени белорусский ЗРК успешно поразил. Смотрите на видео, как ракета разносит в щепки "вертолет".

 
 
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Зенитно-ракетный комплекс получил новое дыхание после модернизации под чутким руководством белорусских оружейников и успешно прошел испытание боевой стрельбой.
 
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