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Хижинкова: «Насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо»

30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Мисс Беларусь 2008, которая провели за решеткой 42 суток, обратилась ко всем неравнодушным.

Хижинкова: «Насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо»

— Долго же я собиралась с мыслями, чтобы написать слова благодарности Вам, друзья, — всем тем, кто переживал за меня все эти 42 дня, — написала Ольга Хижинкова. — До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много теплых слов вы мне адресовали.

Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей.

Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо.

Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем.

Спасибо, невероятные белорусы.

 
 
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Мисс Беларусь 2008, которая провели за решеткой 42 суток, обратилась ко всем неравнодушным.
 
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