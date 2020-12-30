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Хижинкова: «Насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо»
30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Мисс Беларусь 2008, которая провели за решеткой 42 суток, обратилась ко всем неравнодушным.
— Долго же я собиралась с мыслями, чтобы написать слова благодарности Вам, друзья, — всем тем, кто переживал
Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей.
Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо.
Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем.
Спасибо, невероятные белорусы.
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Мисс Беларусь 2008, которая провели за решеткой 42 суток, обратилась ко всем неравнодушным.
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