ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ольга Хижинкова: это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей

30.12.2020 16:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ольга Хижинкова выразила благодарность всем, кто переживал за нее и поддерживал во время отбытия административного ареста. Хижинкова провела в столичном ИВС на Окрестина и в ИВС Жодино 42 суток.

Ольга Хижинкова: это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей

«До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много теплых слов вы мне адресовали», — написала Ольга Хижинкова в своем инстаграме.

«Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей», — отметила Хижинкова.

Она написала, что «сложный 2020-й» будет провожать «с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо».

«Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем. Спасибо, невероятные белорусы», — завершила свой пост Хижинкова.

Обладательницу титула «Мисс Беларусь-2008» и бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо» задержали в центре Минска 8 ноября. 11 ноября суд Заводского района столицы арестовал ее на 12 суток. На следующий день суд Центрального района присудил ей еще 15 суток — за участие в акции 11 октября. 26 ноября решением суда Хижинкова в третий раз была признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Хижинкова выразила благодарность всем, кто переживал за нее и поддерживал во время отбытия административного ареста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспресс Киев — Борисполь сошел с рельсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика