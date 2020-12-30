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Экспресс Киев — Борисполь сошел с рельсов
Источник материала: Навiны
Поезд, соединяющий Киев с аэропортом в Борисполе, сошел с рельсов в районе станции «Дарница».
По сообщению пресс-службы «Укрзализныци», днем 30 декабря во время движения поезда №828 Киев — Борисполь — аэропорт произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Причины аварии будут установлены в кратчайшие сроки.
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Поезд, соединяющий Киев с аэропортом в Борисполе, сошел с рельсов в районе станции «Дарница».
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