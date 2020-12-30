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Штаб Тихановской: 4-й пакет санкций против Беларуси может быть принят уже через месяц

30.12.2020 16:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Четвертый пакет санкций Европейского союза в отношении режима Лукашенко может быть принят в конце января – начале февраля 2021 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции Валерий Ковалевский, представитель Светланы Тихановской по международным делам.

«На самом деле работа уже началась. Этот пакет уже формируется. Сейчас мы можем говорить о том, что мы можем дополнять этот пакет новыми именами. Но в общем и целом Европейский союз настроен на то, что этот пакет будет рассматриваться и приниматься. Горизонт его принятия, вполне возможно, — конец января — начало февраля», - сказал Ковалевский, которого цитирует БелаПАН.

Накануне, Светлана Тихановская рассказала о скором расширении санкций, посоветовав «кошелькам Лукашенко» готовить деньги на лоббистов.

«В третьем пакете есть вполне чувствительные для режима персоны и предприятия. О том, что санкции болезненные, говорит беспрецедентный уровень лоббирования с целью ухода от них и истеричная реакция режима на их принятие. Один из основных «кошельков» – Воробей – остался в списках. Те, кого вычеркнули в результате лоббирования, будут внесены на рассмотрение снова – в четвертый список, в пятый. Так что для них ничего не кончилось, просто их расходы на лоббистов резко возросли», - сказал Тихановская в интервью «Независимой газете».

«Любой из бизнесменов может избежать попадания в санкционные списки, если он остановит финансовую поддержку режима и его репрессий и прекратит нарушать права рабочих на своих предприятиях», - уточнила она.

 
 
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Четвертый пакет санкций Европейского союза в отношении режима Лукашенко может быть принят в конце января – начале февраля 2021 года.
 
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