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Могилев стоит в предновогодних пробках, такси подорожало в два раза. И ситуация ухудшается

30.12.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 30 декабря около 15.00 на дорогах начали образовываться заторы, а стоимость поездки на такси стала повышаться каждый час. Рассказываем, что происходит в городе.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сервис Яндекс. Карты показывает, что к 16.00 автомобильные пробки на дорогах образовались в привычных проблемных местах в центре города. Это проспект Мира, улицы Тимирязевская, Пионерская, Болдина, частично Первомайская.

Затруднено движение на улицах Якубовского, Космонавтов, Ленинской, Островского, проспектах Пушкинском и Шмидта.

Услуги такси, судя по информации из приложения, подорожали в 2−3 раза — и стоимость поездки продолжает увеличиваться. Равно как и длин и продолжительность пробок в городе.

Причину найти несложно: читатели сообщают TUT.BY, что в крупных торговых центрах — длинные очереди покупателей.

«Все отпросились с работы пораньше, чтобы постоять в очереди?» — шутят могилевчане.

 
Теги: Могилев
 
 
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