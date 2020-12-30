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Могилев стоит в предновогодних пробках, такси подорожало в два раза. И ситуация ухудшается
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 30 декабря около 15.00 на дорогах начали образовываться заторы, а стоимость поездки на такси стала повышаться каждый час. Рассказываем, что происходит в городе.
Сервис Яндекс. Карты показывает, что к 16.00 автомобильные пробки на дорогах образовались в привычных проблемных местах в центре города. Это проспект Мира, улицы Тимирязевская, Пионерская, Болдина, частично Первомайская.
Затруднено движение на улицах Якубовского, Космонавтов, Ленинской, Островского, проспектах Пушкинском и Шмидта.
Услуги такси, судя по информации из приложения, подорожали в 2−3 раза — и стоимость поездки продолжает увеличиваться. Равно как и длин и продолжительность пробок в городе.
Причину найти несложно: читатели сообщают TUT.BY, что в крупных торговых центрах — длинные очереди покупателей.
«Все отпросились с работы пораньше, чтобы постоять в очереди?» — шутят могилевчане.
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Заторы на дорогах Могилева начали возникать примерно в 15.00.
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