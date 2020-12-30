Могилев стоит в предновогодних пробках, такси подорожало в два раза. И ситуация ухудшается

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 30 декабря около 15.00 на дорогах начали образовываться заторы, а стоимость поездки на такси стала повышаться каждый час. Рассказываем, что происходит в городе.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сервис Яндекс. Карты показывает, что к 16.00 автомобильные пробки на дорогах образовались в привычных проблемных местах в центре города. Это проспект Мира, улицы Тимирязевская, Пионерская, Болдина, частично Первомайская.

Затруднено движение на улицах Якубовского, Космонавтов, Ленинской, Островского, проспектах Пушкинском и Шмидта.

Услуги такси, судя по информации из приложения, подорожали в 2−3 раза — и стоимость поездки продолжает увеличиваться. Равно как и длин и продолжительность пробок в городе.

Причину найти несложно: читатели сообщают TUT.BY, что в крупных торговых центрах — длинные очереди покупателей.

«Все отпросились с работы пораньше, чтобы постоять в очереди?» — шутят могилевчане.