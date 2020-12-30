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Ольга Хижинкова опубликовала первый пост в инстаграм после выхода на свободу
Источник материала: Tut.by
Мисс Беларусь — 2008 Ольга Хижинкова, отбывшая 42 дня ареста на Окрестина и в Жодино,
— Долго же я собиралась с мыслями, чтобы написать слова благодарности Вам, друзья, — всем тем, кто переживал за меня все эти 42 дня. До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много теплых слов вы мне адресовали.
Я не могу ответить всем, но, надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей. Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо.
Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он когда мы отдаем, а не получаем. Спасибо, невероятные белорусы, — написала Ольга Хижинкова.
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Внутри много слов благодарности и восхищения белорусами.
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