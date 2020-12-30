Нарколог рассказывает, какие «стратегии» выпивки в новогоднюю ночь могут больше всего навредить

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«Полная трезвость — это прекрасно! Но опыт показывает, что новогодняя ночь не обходится без алкоголя даже у тех, кто не пьет его в течение года», — рассказывает психиатр-нарколог Людмила Бутер. Как правильно выпивать во время застолья, чтобы не навредить здоровью? Врач дает простые рекомендации.



Людмила Бутер Кандидат медицинских наук, врач-психиатр- нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед» Кандидат медицинских наук, врач-психиатр-высшей категории медицинского центра «ТаоМед»

— Для начала хотелось бы разобраться с очень популярными народными рекомендациями для застолья, которые на самом деле могут нанести вред здоровью.

Крайне вредной является рекомендация выпить небольшое количество алкоголя за час-два до праздника, чтобы не сильно пьянеть. Такая стратегия приводит к тому, что предварительно выпитый алкоголь запускает в печени повышенную выработку ферментов для расщепления этанола и даже большие дозы спиртного не приводят к субъективному ощущению опьянения. Однако негативное токсическое действие этанола и продукта его метаболизма ацетальдегида никто не отменял. Отсутствие субъективного чувства опьянения при использовании такой стратегии ведет к значительному превышению безопасных доз алкоголя, обезвоживанию организма и плохому самочувствию утром.

Негативный эффект дает стратегия употребления алкоголя с жирной пищей, которая используется для снижения всасывания алкоголя из пищеварительного тракта. Жиры действительно обволакивают слизистую желудка и кишечника тонкой пленкой, которая замедляет всасывание этанола. В результате человек может выпить больше спиртного, так как ориентируется на субъективное чувство опьянения: ему долго кажется, что «до нормы еще далеко».

Жирная пища перерабатывается при участии ферментов поджелудочной железы: чем больше жира в еде, тем больше ферментов выбрасывает поджелудочная железа для их расщепления. Этиловый спирт также усиливает секрецию поджелудочной железы. Но если и жира, и алкоголя много, то белки, содержащиеся в секрете поджелудочной железы, под воздействием этилового спирта могут свернуться, что ведет к закупорке протоков поджелудочной железы. Секрет, оставшийся в протоках и далее вырабатываемый поджелудочной железой, не имеет выхода в пищеварительный тракт и начинает переваривать стенки поджелудочной железы. Так возникает острый панкреатит, который может завершиться гибелью клеток поджелудочной железы. Следует помнить, что спиртные напитки обязательно нужно закусывать: закуска может быть плотной, но не должна быть жирной.



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В новогоднюю ночь нужно помнить об опасности, которая возникает при употреблении алкоголя на морозе. На холоде опьянение наступает медленнее, употребление спиртного, как правило, не сопровождается запиванием безалкогольными напитками. В результате этого доза алкоголя может быть значительной и выпитой за очень короткий промежуток времени. При возвращении в теплое помещение алкогольное опьянение будет резко нарастать. Новогодние прогулки не стоит совмещать со спиртным (либо можно выбрать теплые слабоалкогольные напитки вроде глинтвейна).

Девять полезных советов от нарколога

Заранее определите, какое количество спиртного вы собираетесь выпить за ночь и распределите его равномерно на несколько часов. Не ориентируйтесь на субъективное чувство трезвости, оно может быть связано с жирной едой, нахождением на улице и другими причинами. Старайтесь не смешивать разные спиртные напитки в течение ночи. Не держите бокал в руке постоянно, ставьте его на стол после каждого глотка. Забудьте про традицию пить до дна. Не пейте на голодный желудок и обязательно закусывайте. Запивайте алкоголь (и даже шампанское) большим количеством воды: за каждым бокалом вина или шампанского должен быть выпит такого же размера или больше бокал воды. Если пьете крепкий алкоголь, то после 100−150 мл спиртного можете заварить себе чайник некрепкого или травяного чая. Почувствовали нарастание опьянения — сделайте паузу и не употребляйте алкоголь некоторое время. Не сидите непрерывно за столом: танцуйте, веселитесь, устраивайте конкурсы, лепите снеговиков на улице, водите хоровод вокруг елки. Заранее продумайте программу праздника и даже его сценарий, распределите роли и конкурсы среди тех людей, с кем будете праздновать, задайте тематику вечеринки, подготовьте костюмы. Чем лучше продуман праздник, тем больше шансов, что из банального застолья он превратится в увлекательное начало счастливого года, в котором все идет по плану и только с приятными сюрпризами. И, конечно, главный совет нарколога — не похмеляйтесь утром: это никак не поможет вернуть вам бодрость и хорошее самочувствие.