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В Речице бесправник, пытаясь убежать от инспектора, сломал ему руку. Приговор суда

30.12.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За насилие в отношении инспектора ГАИ в целях воспрепятствования его законной деятельности суд Речицкого района приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.

Инцидент произошел 6 июня на улице Гастелло в Речице. Установлено, что сотрудник ГАИ проводил разбирательство с обвиняемым по факту управления автомобилем без прав. Мужчина, желая избежать ответственности, попытался убежать, но инспектор его догнал и, задерживая, применил физическую силу, чтобы надеть наручники. Нарушитель, вырываясь, схватился за левую руку милиционера и потянул ее, сломав лучевую кость. Освободившись от удержания, он попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками Департамента охраны.

Суд признал мужчину виновным по ст. 364 УК Беларуси (Насилие в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также в пользу потерпевшего в счет материального возмещения морального вреда с него постановлено взыскать денежную сумму в размере 2000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
 
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Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
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