На месте «Автосилы» - производство, за «Короной» - МФК. Как власти хотят развивать Минск

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком предлагает инвесторам создать производства на месте предприятия «Автосила», сквера Минина, а также части агрокомбината «Ждановичи» возле Красного Бора. Это следует из данных недавно созданного Бизнес портала Минска . Какие еще участки и для чего власти предлагают инвесторам, а также какой обратной связи хотят от бизнеса — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бизнес портал Минска создан вместо уже устаревшего Инвестиционного атласа столицы по инициативе курирующего экономинку замглавы города Юрия Трущенко. На этой платформе показаны и описаны все актуальные предложения для инвесторов и бизнесменов. Для обывателя же эта информация может быть полезна для того, чтобы понимать, что хотят видеть власти на том или ином месте в городе.





Взглянем на самые масштабные планы:

Например, власти предлагают инвесторам создать производства на месте предприятия «Автосила», сквера Минина, а также на месте более десятка домов на одноименной улице. Главное обременение во всех случаях — снос построек.





Мингорисполком также предлагает построить производство на переулке Софи Ковалевской — это рядом с улицей Семашко и почти напротив строящегося китайского многофункционального комплекса « Жемчужина ».





Власти также предлагают построить производства на месте части Автобусного парка № 5 на улице Гурского. Плюс — на месте части предприятия «Белгазотехника» рядом, а также еще в двух местах в этом же районе. Основное обременение — снос.





Производство предлагают создать и на месте части агрокомбината «Ждановичи» на улице Брикета. Это между кольцевой и Красным Бором.





Сразу несколько площадок под производства власти определили также в промышленной зоне между улицей Гурского и проспектом Дзержинского, на улице Судмалиса, в промзоне «Колядичи» и в других местах. Все их можно посмотреть вот здесь .

Что же касается объектов другого назначения, то власти предлагают инвесторам построить многофункциональный комплекс за «Короной» на Кальварийской. Подробнее об этом мы рассказывали раньше .





Мингорисполком также предлагает построить физкультурно-оздоровительные комплексы за «Материком» на Притыцкого, напротив церкви «Вифлеем» на Горецкого, в парке «Тивали» за «Скалой», на месте Бани № 13 на Запорожской площади, а также на пустыре в Малиновке-7.





А на улице Могилевской прямо возле метро «Институт Культуры» власти предлагают построить два многоуровневых паркинга.





Сейчас по всем этим участкам проводится ревизия градостроительных паспортов. Поэтому власти просят заинтересованных инвесторов и бизнесменов писать в обратную связь свои пожелания относительно того, как они видят развитие этих территорий. На основании этих пожеланий градостроительные паспорта могут корректироваться.

На Бизнес портале также есть информация об аукционных участках, об аренде помещений (в том числе за одну базовую), о свободных площадях Технопарка и другая информация.

По словам Юрия Трущенко, данные в Бизнес портале Минска будут постоянно обновляться.