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Лукашенко на встрече с бойцами ОМОНа назвал сохранение страны исторической миссией
30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти 50 представителей правоохранительных органов и военнослужащих в Беларуси отметили государственными наградами, передает телеканал «МИР 24».
Александр Лукашенко побывал в Отряде милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома. Основные задачи бойцов ОМОНа – это участие в спецоперациях, обеспечение общественной безопасности во время массовых мероприятий. Во время церемонии награждения президент назвал сотрудников групп быстрого реагирования патриотами, людьми чести, долга и совести.
Президент ознакомился с порядком хранения спецсредств, экипировки, а также с бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования. В знак благодарности офицеры отряда вручили президенту черный берет – знак отличия омоновцев.
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Президент Беларуси наградил отличившихся сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
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