Лукашенко на встрече с бойцами ОМОНа назвал сохранение страны исторической миссией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 50 представителей правоохранительных органов и военнослужащих в Беларуси отметили государственными наградами, передает телеканал «МИР 24».

Александр Лукашенко побывал в Отряде милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома. Основные задачи бойцов ОМОНа – это участие в спецоперациях, обеспечение общественной безопасности во время массовых мероприятий. Во время церемонии награждения президент назвал сотрудников групп быстрого реагирования патриотами, людьми чести, долга и совести.

«Наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, в этом моя и ваша главная задача, если хотите, историческая миссия. Если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году», – сказал Лукашенко.

Президент ознакомился с порядком хранения спецсредств, экипировки, а также с бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования. В знак благодарности офицеры отряда вручили президенту черный берет – знак отличия омоновцев.