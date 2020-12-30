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Apple AirPods Max накапливают влагу, и их нужно высушивать
Источник материала: Onliner
Владельцы полноразмерных наушников от Apple за $550
Пользователи
«Парник» не только вызывает дискомфорт для пользователя, но еще и приводит к сбоям в работе наушников. Влага попадает на чувствительную электронику, из-за чего некорректно распознается положение AirPods Max — на голове они или сняты. После высыхания наушники вновь работают без проблем.
Также сообщается, что для полноразмерных наушников это распространенное явление и оно присуще не только AirPods Max. Apple рекомендует после использования протирать наушники мягкой сухой тряпочкой.
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Владельцы полноразмерных наушников от Apple за $550 столкнулись с неприятной проблемой: в наушниках скапливается влага. Это конденсат, который образуется на...
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