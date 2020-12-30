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Apple AirPods Max накапливают влагу, и их нужно высушивать

30.12.2020 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Владельцы полноразмерных наушников от Apple за $550 столкнулись с неприятной проблемой: в наушниках скапливается влага. Это конденсат, который образуется на внутренних стенках чаш.

Пользователи отмечают, что такое происходит после длительного использования наушников: к примеру, мужчина провел в AirPods Max двенадцать часов. Конденсат скапливается из-за плотного прилегания наушников к голове. Эффект особенно сильно проявляется в прохладном помещении.

«Парник» не только вызывает дискомфорт для пользователя, но еще и приводит к сбоям в работе наушников. Влага попадает на чувствительную электронику, из-за чего некорректно распознается положение AirPods Max — на голове они или сняты. После высыхания наушники вновь работают без проблем.

Также сообщается, что для полноразмерных наушников это распространенное явление и оно присуще не только AirPods Max. Apple рекомендует после использования протирать наушники мягкой сухой тряпочкой.

Наушники Apple AirPods Max (серебристый)
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные, Bluetooth 5.0, поворотные чашки, быстрая зарядка, время работы 20 ч
2500 р.
1 предложение
AirPods в Каталоге Onliner

 
 
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Владельцы полноразмерных наушников от Apple за $550 столкнулись с неприятной проблемой: в наушниках скапливается влага. Это конденсат, который образуется на...
 
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