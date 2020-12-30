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Хлопотное Дельце, Маляваныч и Багинская снялись в новогоднем видео (видео)

30.12.2020 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разного рода поздравлений в эти дни будет (и есть) много. Каждый, формулируя пожелания для других, фактически выражает свои собственные. Кто-то намерен стоять до последнего омоновца. Кто-то поражается, как изменилась жизнь за несколько месяцев, — и надеется, что эти перемены не закончились. Смотрите праздничную версию от Freedom Belarus и придумывайте то будущее, которое устраивает лично вас.

В этом ролике снялись люди, которые совершили то, чего сами от себя не ждали: протестовали, успели погонять во всю мощь, отсидеть, стать символами перемен. Да, тут есть и Сергей Хлопотное Дельце Миронов с новыми кроссовками, и Нина Багинская с тематическим вязанием, и Маляваныч, которого больше не показывают по государственному телевидению...

 
 
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Разного рода поздравлений в эти дни будет (и есть) много. Каждый, формулируя пожелания для других, фактически выражает свои собственные. Кто-то намерен стоять до...
 
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