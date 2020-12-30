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Хлопотное Дельце, Маляваныч и Багинская снялись в новогоднем видео (видео)
Источник материала: Onliner
Разного рода поздравлений в эти дни будет (и есть) много. Каждый, формулируя пожелания для других, фактически выражает свои собственные. Кто-то намерен стоять
В этом ролике снялись люди, которые совершили то, чего сами от себя не ждали: протестовали, успели погонять во всю мощь, отсидеть, стать символами перемен. Да, тут есть и Сергей Хлопотное Дельце Миронов с новыми кроссовками, и Нина Багинская с тематическим вязанием, и Маляваныч, которого больше не показывают по государственному телевидению...
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Разного рода поздравлений в эти дни будет (и есть) много. Каждый, формулируя пожелания для других, фактически выражает свои собственные. Кто-то намерен стоять до...
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