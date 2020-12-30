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Новогоднее меню в ЗОЖ-формате: 3 полезных рецепта

30.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Если в обычной жизни вы стараетесь придерживаться системы правильного питания, вы точно поймаете себя на мысли, что не хотите давать слабину даже в новогоднюю ночь.

Чтобы не вводить организм в шоковое состояние от такой вкусной, но жирной "артиллерии" и не сидеть на кефире всю постновогоднюю неделю, предлагаем изучить ЗОЖ-меню от Sputnik, которое поможет вам сохранить фигуру, здоровье и оградить себя от ненужных подсчетов калорий. Обещаем – будет вкусно!

Веганское оливье

© Pixabay
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Ингредиенты:

Отварной картофель – 270 г

Отварная морковь – 100 г

Огурцы – 200 г

Тофу – 65 г

Горошек – 65 г

Укроп

Для заправки:

Миндальное молоко – 150 г

Дижонская горчица – 10 г

Столовый уксус – 4 г

Соль

Оливковое масло

Сироп топинамбура

Способ приготовления:

– Все ингредиенты нарезаем кубиками;

– Добавляем веганский майонез и тщательно перемешиваем;

– Мелко нарезаем укроп и еще раз перемешиваем готовый салат.

Кето-салат с языком

Ингредиенты:

© Sputnik
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Говяжий язык (отварной) – 360 г

Шампиньоны – 180 г

Соленые огурцы – 210 г

Болгарский перец – 150 г

Маслины – 100 г

Зернистая горчица – 40 г

Оливковое масло

Петрушка

Способ приготовления:

– Грибы нарезаем дольками и отвариваем в кипящей воде в течение 3 минут;

– Перец запекаем, охлаждаем и снимаем кожуру;

– Все ингредиенты нарезаем кубиками и тщательно перемешиваем;

– Оливковое масло перемешиваем с горчицей и заправляем салат.

Праздничный брауни

Ингредиенты:

Для основы:

Кешью замоченный – 30 г

Миндаль очищенный – 30 г

Грецкий орех замоченный – 14 г

Арахисовая или другая ореховая паста – 70 г

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Соль

Кокосовая стружка

Какао

Для мусса:

Кешью замоченные – 175 г

Кокосовое молоко – 175 г

Какао – 45 г

Сироп топинамбура (или стевия) – 35 г

Кокосовое масло – 30 г

Очищенные финики – 70 г

Способ приготовления:

– Для основы хорошенько пробиваем в блендере все замоченные орехи с основными ингредиентами. Полученную массу разравниваем в металлической форме для запекания.

– Для мусса также пробиваем замоченные орешки, а готовую массу немного подогреваем в микроволновке. Распределяем мусс по основе брауни;

– Готовый десерт убираем в морозилку на пару часов. После заморозки посыпаем его кокосовой стружкой и подаем к столу.

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