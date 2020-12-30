|
Новогоднее меню в ЗОЖ-формате: 3 полезных рецепта
30.12.2020 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если в обычной жизни вы стараетесь придерживаться системы правильного питания, вы точно поймаете себя на мысли, что не хотите давать слабину даже в новогоднюю ночь.
Чтобы не вводить организм в шоковое состояние от такой вкусной, но жирной "артиллерии" и не сидеть на кефире всю постновогоднюю неделю, предлагаем изучить ЗОЖ-меню от Sputnik, которое поможет вам сохранить фигуру, здоровье и оградить себя от ненужных подсчетов калорий. Обещаем – будет вкусно!
Веганское оливье
Отварной картофель – 270 г
Отварная морковь – 100 г
Огурцы – 200 г
Тофу – 65 г
Горошек – 65 г
Укроп
Для заправки:
Миндальное молоко – 150 г
Дижонская горчица – 10 г
Столовый уксус – 4 г
Соль
Оливковое масло
Сироп топинамбура
Способ приготовления:
– Все ингредиенты нарезаем кубиками;
– Добавляем веганский майонез и тщательно перемешиваем;
– Мелко нарезаем укроп и еще раз перемешиваем готовый салат.
Кето-салат с языком
Ингредиенты:
Говяжий язык (отварной) – 360 г
Шампиньоны – 180 г
Соленые огурцы – 210 г
Болгарский перец – 150 г
Маслины – 100 г
Зернистая горчица – 40 г
Оливковое масло
Петрушка
Способ приготовления:
– Грибы нарезаем дольками и отвариваем в кипящей воде в течение 3 минут;
– Перец запекаем, охлаждаем и снимаем кожуру;
– Все ингредиенты нарезаем кубиками и тщательно перемешиваем;
– Оливковое масло перемешиваем с горчицей и заправляем салат.
Праздничный брауни
Ингредиенты:
Для основы:
Кешью замоченный – 30 г
Миндаль очищенный – 30 г
Грецкий орех замоченный – 14 г
Арахисовая или другая ореховая паста – 70 г
©
Соль
Кокосовая стружка
Какао
Для мусса:
Кешью замоченные – 175 г
Кокосовое молоко – 175 г
Какао – 45 г
Сироп топинамбура (или стевия) – 35 г
Кокосовое масло – 30 г
Очищенные финики – 70 г
Способ приготовления:
– Для основы хорошенько пробиваем в блендере все замоченные орехи с основными ингредиентами. Полученную массу разравниваем в металлической форме для запекания.
– Для мусса также пробиваем замоченные орешки, а готовую массу немного подогреваем в микроволновке. Распределяем мусс по основе брауни;
– Готовый десерт убираем в морозилку на пару часов. После заморозки посыпаем его кокосовой стружкой и подаем к столу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Варианты блюд для тех, кто не хочет срываться даже во время новогоднего застолья и впадает в дрожь при виде майонезных салатов и селедки под шубой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)