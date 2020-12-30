Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Колташов: интеграция Беларуси и России вышла из режима шторма

Собеседник радио Sputnik прокомментировал менее проблемное по сравнению с предыдущими годами заключение нефтегазовых договоренностей между двумя странами, отметив, что "интеграционные процессы двух стран больше не находятся в режиме шторма и неопределенности".

"Белорусская сторона начала понимать, что не политическая многовекторность, а именно выстраивание долговременных и постоянно крепнущих отношений с Российской Федерацией является главной предпосылкой для того, чтобы снять вопрос об цене углеводородов и сделать так, чтобы сотрудничество здесь было наиболее выгодным для белорусской экономики", ― сказал Колташов.

При этом, по мнению экономиста, с нынешним соглашением по нефти и газу все прежние споры между двумя странами не прекратятся совсем и о полном закрытии всех противоречий речи пока не идет, "потому что само политическое разрешение белорусского кризиса еще остается во многом под вопросом".

"Всебелорусское собрание пройдет, но очевидно, что еще не произошли те изменения, которые необходимы для того, чтобы Беларусь вышла на новый этап развития с более стабильной политической системой, с более удовлетворенным обществом и наконец ликвидированной угрозой прозападного государственного переворота", ― отметил Колташов.

По мнению собеседника Sputnik, сама по себе политика изменений, на которую белорусское руководство наконец решилось, и в рамках которой стало возможным соглашение по нефти и газу, дает результаты, потому что для белорусской экономики очень выгодно укрепление отношений с Россией и расширение торговли.

"Можем надеяться на то, что отношения теперь будут более теплыми, и даже если какие-то разногласия по тем или иным вопросам будут возникать, то эти споры будут решаться в сравнительно мягкой форме, чем те кризисы, которые мы наблюдали в предыдущие годы. Но для этого в самой Беларуси должны произойти необходимые политические изменения", ― рассуждает Колташов.

Напомним, о том, что Беларусь договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных условиях, накануне заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко во время своего визита на "Беларуськалий". По словам премьера, "переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших условиях".

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