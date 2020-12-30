Четвертый пакет санкций ЕС против белорусских чиновников могут принять в конце января 2021 года

Источник материала: Ежедневник

Об этом сообщил на пресс-конференции 30 декабря в онлайн-формате Валерий Ковалевский, представитель Светланы Тихановской по международным делам.

«Сейчас мы можем говорить о том, что мы можем дополнять этот пакет новыми именами, но в общем и целом Европейский Союз настроен на то, что этот пакет будет рассматриваться и приниматься. Горизонт его принятия – вполне возможно, что это конец января-начало февраля», — заявил Ковалевский.

Как сообщалось, третий пакет санкций ЕС был принят 17 декабря. В него вошло 29 человек и семь юридических лиц.

Глава МИД Владимир Макей 22 декабря заявил, что Беларусь в ответ расширяет список персон из ЕС, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства. Также министр пообещал, что белорусская сторона предпримет «ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС».

Также Ковалевский сообщил, что Светлана Тихановская совершила десять визитов в разные страны, установила контакты с властями 25 государств. Ее принимают как национального лидера Беларуси, передает euroradio.fm.