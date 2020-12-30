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С нового года белорусы будут платить подоходный налог с кэшбэка

30.12.2020 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С начала нового года прекращает действовать льгота по подоходному налогу в отношении кэшбэка. На это обращают внимание специалисты юридической компании Revera.

С нового года белорусы будут платить подоходный налог с кэшбэка

Эта льгота была введена по указу № 493 в 2014 году. Как отмечалось в документе, до 1 января 2021 года доходы, которые гражданин получал в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием банковских платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения подоходным налогом.

Освобождение действует в отношении дохода, не превышающего 2% от суммы такой оплаты.

В том случае, когда банк-резидент выплачивает своему клиенту такой доход в размере, превышающем предел, сумма превышения подлежит обложению подоходным налогом по ставке 13%.

«Предусмотренное указом № 493 освобождение от подоходного налога распространяется не на все банковские переводы, совершаемые физическим лицом с использованием банковской платежной карточки, а только на платежи, связанные с оплатой товаров (работ, услуг)», — отмечает в своем комментарии компания Revera.

Между тем после 1 января 2021 года весь доход, который гражданин получает в виде кэшбэка, будет облагаться подоходным налогом 13%.

Пока остается неясным, будет ли до наступления нового года принят указ, который продлит льготу на новый период.

В этой связи компания Revera рекомендует учитывать, что с поступающего гражданам дохода в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с 1 января 2021 года должен быть уплачен подоходный налог.

По закону удержанием и перечислением суммы подоходного налога будет заниматься обслуживающий банк.

 

Фото pexels.com

 
 
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С начала нового года прекращает действовать льгота по подоходному налогу в отношении кэшбэка.
 
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