Офис Тихановской готовит ее визиты в 11 стран Европы и Северной Америки

Офис Светланы Тихановской готовит ее визиты в 11 стран мира, сообщил на пресс-конференции 30 декабря в онлайн-формате представитель экс-кандидата в президенты по международным делам Валерий Ковалевский.





«Мы уже посетили 10 стран, установлены контакты с руководством 25 стран, — сказал он. — На этапе подготовки сейчас визиты в 11 стран — в Северной Америке, Северной и Южной Европе».

По словам Ковалевского, во время зарубежных визитов Тихановскую встречали как «истинного национального лидера Беларуси», таким образом выражая «свое уважение и восхищение мирным протестом, мужеством белорусов».

«Светлана Тихановская, когда приезжает, представляет именно всех тех белорусов, которые борются за демократическую и свободную Беларусь, — подчеркнул представитель экс-кандидата в президенты. — Очень важно отметить, что в этом смысле та реакция, которую она получает, направлена на всех белорусов».

Он отметил, что у Александра Лукашенко «никогда не было таких возможностей для контактов на высоком уровне». «Сегодня то, что делает Светлана, возможно, становится для нас обыденным, комфортным и приятным, но на самом деле это тот новый уровень, который еще полгода назад было просто невозможно представить в исполнении того режима, который сегодня господствует в Беларуси», — добавил Ковалевский.

Основной целью внешней политики Тихановской, по его словам, сейчас является «информирование о том, что произошло 9 августа в Беларуси и после, каким образом белорусские власти отреагировали на массовый мирный протест белорусов».

Важным направлением внешнеполитической деятельности офиса Тихановской Ковалевский также назвал организацию и консолидацию давления международного сообщества на режим Лукашенко для того, чтобы «остановить насилие и беззаконие в Беларуси и власти перешли к политическому диалогу».

Ковалевский напомнил, что в Евросоюзе приняли три пакета санкций, которые, судя по реакции со стороны властей, МИД, людей, попавших в список, продемонстрировали свою эффективность. Активную позицию, отметил он, занимают США — они «ввели санкции против конкретных организаций, которые были задействованы в жестком подавлении протестов».

«Еще одним важным направлением работы Светланы Тихановской на внешнем контуре является поиск помощи для репрессированных белорусов, людей, которые потеряли работу, были вынуждены уехать из Беларуси, — заявил представитель Тихановской. — Помощи для СМИ, гражданского сообщества, правозащитников, всех организаций и структур, которые выполняют функцию по мониторингу информации, помощи людям, которые пострадали от репрессий».

«Важным направлением работы было и остается восстановление справедливости в отношении пострадавших людей. Это и создание "Единой книги регистрации преступлений", сбор информации для того, чтобы в последующем она могла быть использована для уголовного преследования тех людей, которые участвовали в преступлениях в отношении белорусов. В этом смысле очень важную роль отыграл Московский механизм ОБСЕ. В том числе при участии офиса Светланы Тихановской, экспертов из 17 стран подготовлен очень основательный доклад. В результате выработано 65 рекомендаций в семи блоках по тому, как белорусские власти могли бы улучшить ситуацию с правами человека и демократией в Беларуси», — отметил он.

Комментируя состояние официальной внешней политики Беларуси, Ковалевский заявил, что «она фактически остановилась, сузилась до контактов лишь с Россией». «Мы не видим никаких активных действий, контактов на рабочем или высоком уровне, — обратил внимание он. — Фактически мы видим, что на сегодняшний день функция [проведения] внешней политики перешла к Светлане Тихановской, ее офису, который работает с августа 2020 года из Вильнюса».

«Одним из важных критериев того, что положение внешней политики в Беларуси находится в очень плохом состоянии, мы видим массовый уход белорусских дипломатов. Это означает, что моральный дух, атмосфера в Министерстве иностранных дел очень скверные. Это, безусловно, отражается и на тех результатах, которые МИД мог бы принести для страны, если бы руководствовался национальными интересами Беларуси», — подчеркнул представитель Тихановской.