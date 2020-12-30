Тихановская: Нельзя давать режиму возможность говорить, что протесты сдулись — они меняют форму, и это нормально

Белорусский протест продолжается, несмотря на изменение форматов, заявила на пресс-конференции 30 декабря в онлайн-формате экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.





«Сейчас наш офис, люди в Беларуси и за рубежом реструктуризируются: мы лучше организуемся, мы нацелены на совместную работу со всеми инициативами и организациями — новыми и старыми, — чтобы продолжить наш протест, — сказала она. — Очень важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перформансы. Нам не нужно давать возможность режиму или еще кому-либо говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально».

Говоря об итогах 2020 года, Тихановская заявила: главное, что произошло, — белорусский народ «объединился и борется за свои права, Лукашенко не признан легитимным президентом во всем мире, выборы в Беларуси признаны сфальсифицированными».

Экс-кандидат в президенты напомнила, что она и ее офис, а также белорусский народ в целом борются за освобождение политических заключенных, прекращение насилия и мирный трансфер власти. Конечной целью является проведение новых, честных и открытых выборов.

«На эти цели направлена наша международная и внутренняя деятельность, — сказала она. — В том числе усиление целевых санкций на пособников режима. Они уже введены в Евросоюзе, США, Канаде и Великобритании. Каждый раз, когда мы выходим на протест в наш двор, вывешиваем бело-красно-белый флаг или отказываемся спонсировать режим, мы давим на него».

«Но мы работаем не только над помощью белорусскому обществу, непризнанием легитимности Лукашенко, мы также работаем над восстановлением справедливости. Закона в Беларуси уже давно нет, поэтому мы, к сожалению, вынуждены искать его за пределами нашей любимой страны. Так, уже запущено первое уголовное дело в рамках универсальной юрисдикции — в Литве по делу Максима Хорошина. Сейчас мы работаем над тем, чтобы новые уголовные дела о преступлениях против человечности в Беларуси были запущены также и в других странах», — добавила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты также сообщила, что в декабре ее офис передал вице-председателю Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вере Йоуровой «письмо в поддержку признания ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями», потому что «их действия иначе как террористическими не назовешь, они держат в страхе весь народ Беларуси». «Должны отметить, что США уже наложили санкции на минский ОМОН и ГУВД, а также на [подразделение] КГБ "Альфа", которые участвовали в жестком разгоне протестующих в Минске», — отметила политик.