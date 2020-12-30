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В Беларуси заведено более 900 уголовных дел

30.12.2020 17:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, более чем за семь месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Такие данные приводит правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников не менее 180 уголовных дел заведены по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки).

Белорусские власти также возбудили уголовные дела по статьям 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок: "дело Тихановского", либо "Гродненское дело", "дело 14 июля"). В частности, после акции "Дзяды" в Минске Следственный комитет объявил о том, что завел сразу 231 дело по этой статье.

Инструментарий репрессий в отношении протестующих включает статьи 363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок), 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов) - по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (ст. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.

Правозащитный центр "Весна" собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее. По состоянию на 30 декабря собрано почти 640 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 166 человек из этого списка на данный момент являются политическими заключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, более чем за семь месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки,...
 
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