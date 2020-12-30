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У Окрестина задержали сотрудников ИТ-компании, которые встречали коллег
Источник материала: Tut.by
Двух сотрудников Exadel задержали 28 декабря возле изолятора в переулке Окрестина. Они пришли встречать коллег, которые должны были выйти на свободу из ИВС. Об этом сообщает
dev.by удалось связаться с директором минского офиса Exadel Владимиром Черницким. По его словам, ему известно о задержании одного сотрудника — инженера по секьюрити. Его задержали на Окрестина. Сегодня должен был состояться суд, но его отменили. Текущее местонахождение айтишника неизвестно.
По данным телеграм-канала «Мотолько помоги», парни держали в руках плакат с приветствием, однако сотрудникам ЦИП что-то не понравилось и парней забрали в РУВД для оформления протокола за участие в несанкционированном мероприятии. Так в изоляторе оказались те, кто встречал освободившихся из изолятора.
Представитель Exadel Наталья дала краткий комментарий:
— Вы же понимаете, что это профессиональная информация, и мы не имеем права ее разглашать. Есть деление: личное отношение и профессиональное. Исходя из последнего я и не должна разглашать подобного рода информацию.
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Сообщается, что парней возле минского изолятора.
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