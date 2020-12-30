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У Окрестина задержали сотрудников ИТ-компании, которые встречали коллег

30.12.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двух сотрудников Exadel задержали 28 декабря возле изолятора в переулке Окрестина. Они пришли встречать коллег, которые должны были выйти на свободу из ИВС. Об этом сообщает dev.by со ссылкой на Euroradio.


Фото: TUT.BY

dev.by удалось связаться с директором минского офиса Exadel Владимиром Черницким. По его словам, ему известно о задержании одного сотрудника — инженера по секьюрити. Его задержали на Окрестина. Сегодня должен был состояться суд, но его отменили. Текущее местонахождение айтишника неизвестно.

По данным телеграм-канала «Мотолько помоги», парни держали в руках плакат с приветствием, однако сотрудникам ЦИП что-то не понравилось и парней забрали в РУВД для оформления протокола за участие в несанкционированном мероприятии. Так в изоляторе оказались те, кто встречал освободившихся из изолятора.

Представитель Exadel Наталья дала краткий комментарий:

— Вы же понимаете, что это профессиональная информация, и мы не имеем права ее разглашать. Есть деление: личное отношение и профессиональное. Исходя из последнего я и не должна разглашать подобного рода информацию.

 
 
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Сообщается, что парней возле минского изолятора.
 
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