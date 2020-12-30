Новшества по пенсиям и для многодетных, прибавка бюджетникам. Что обещает белорусам к 2025 году

Источник материала: Tut.by

Правительство обещает в ближайшие 5 лет расширить льготы для многодетных семей, усовершенствовать пенсионную систему, поднять некоторым белорусам пособие по безработице, удерживать годовую инфляцию на уровне 5%. А бюджетникам, которые привычно находятся в числе аутсайдеров по средним зарплатам, обещают прибавку (в их числе соцработники и деятели культуры). Это прописано в программе деятельности правительства до 2025 года. Но к программе есть вопросы. К примеру, чиновники обещают поднять пособия для людей предпенсионного возраста, но в Минтруда об этом говорят как минимум с конца прошлого года, но так и не ввели новшества. А пенсии вывести на уровень в 40% от средней зарплаты пытаются не первый год. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что по «социалке» обещает правительство белорусам на ближайшие 5 лет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что обещают по зарплатам

Ключевая задача правительства на ближайшие 5 лет — создавать условия для устойчивого экономического развития, роста благосостояния и уровня жизни населения. К примеру, реальные располагаемые денежные доходы населения за пятилетку, по планам, в 1,2 раза.

В планах — ежегодно повышать базовую ставку, от которой зависят зарплаты бюджетников. В приоритете — педагогические работники, которым хотят к 2025 году поднять зарплаты до средней по стране, учителя (до 106% от средней зарплаты), профессорско-преподавательский состав, врачи (до 150%), средний медперсонал (до 90%), соцработники (до 80%), работники физической культуры и спорта (до 105%), работники культуры (до 80%).

Соцработники и работники культуры традиционно значатся в числе аутсайдеров.

Если взять за «отправную точку» среднюю зарплату за январь-ноябрь этого года (1231,5 рубля), то к 2025-му, если планы чиновников реализуются, то учителя получали бы около 1305 рублей, профессора и преподаватели, врачи — около 1847 рублей.

Но с зарплатами медиков есть интересный момент. Ранее Александр Лукашенко в ноябре заявил , что «по сути, уже сейчас достигнут тот уровень средней зарплаты медработников, который планировалось обеспечить к концу пятилетки». При этом скачок зарплат объясняют доплатами за работу с COVID-19. То есть «отправной точкой», судя по всему, будут повышенные зарплаты из-за «ковидных» денег. При прекращении этих выплат могут возникнуть сложности с тем, как поднять зарплаты тем же врачам в 1,5 раза.

Минимальная зарплата, судя по планам, должна быть не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране (на соответствующий год в прогнозе социально-экономического развития страны).

Что хотят сделать по рынку труда

В ближайшие два года чиновники хотят поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения для двух групп населения: тех, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и людей предпенсионного возраста (которым до выхода на заслуженный отдых остается не больше 5 лет).

Напомним, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич еще в декабре прошлого года заявляла , что среди тех, кому хотят поднять эти выплаты, — белорусы предпенсионного возраста и те, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. Но это так и не было сделано.

Уходящая пятилетка. Власти обещали к 2020 году изменения для безработных. А что по факту

На ближайшие два года запланировано внесение изменений в Трудовой кодекс, чиновники хотят расширить «практику использования гибких (нестандартных) форм занятости населения». Сделать это хотят для внедрения перспективных и востребованных на рынке труда форматов работы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Так планируют пересмотреть дифференциации страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в зависимости от класса профессионального риска страхователя. Это намерены сделать в том числе для того, чтобы снизить травматизм на производстве.

Уровень безработицы в трудоспособном возрасте к концу 2025 года должен быть не более 4,2%.

А что с пенсиями

Для поддержания доходов неработающих пенсионеров среднюю пенсию ежегодно хотят удерживать на уровне не ниже 40% от средней зарплаты по стране. Напомним, в Беларуси не первый год хотят поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Это удавалось сделать только в отдельные месяцы.

Чиновники также запланировали совершенствование системы пенсионного обеспечения, для этого до 2025 года предусмотрено усиление дифференциации размеров пенсий, развитие добровольного накопительного пенсионного страхования для расширения источников пенсионных выплат.

При этом о возможном очередном пересмотре пенсионного возраста в ближайшие 5 лет в этой программе не говорится.

Чиновники планируют в ближайшее время расширять международное сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения, для этого намерены заключать договора по софинансированию пенсионных выплат государствами, на территории которых граждане формировали свои пенсионные прав. Проще говоря, чтобы стаж работы в этих странах учитывался при назначении пенсии в Беларуси и наоборот.

Какие изменения запланировали для многодетных

На 2021 год запланировано, что многодетным семьям разрешат безвозмездно получать земельные участки для строительства на льготной основе индивидуального жилья, а также предоставят им право на льготные условия строительства жилья до исполнения старшему ребенку 23 лет.

В ближайшие два года чиновники планируют расширить список причин использования семейного капитала. Напомним, в декабре министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о возможном расширении списка причин, по которым многодетным семьям разрешено досрочно получать и тратить семейный капитал.

— Это расширение возможности для строительства жилья, это возможность покупки части жилого помещения, это на ремонт квартиры, на отделку квартиры, — рассказала министр труда. — Я думаю, что в начале следующего года, это первый-второй квартал, мы выйдем на некий проект документа, который будем рассылать уже на согласование заинтересованным государственным органам.

Напомним, с 1 января 2020 года семейный капитал назначают в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (в пересчете в доллары — около 8880 долларов по курсу Нацбанка на 14 декабря). Его будут ежегодно индексировать в зависимости от уровня инфляции. До этого года при появлении третьего и последующих детей семье переводили 10 тысяч долларов на специальный счет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении к 2025 году планируется программой правительства на уровне 76,4 — 76,5 года, а суммарный коэффициент рождаемости к этому времени — 1,32 — 1,46.