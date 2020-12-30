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Новшества по пенсиям и для многодетных, прибавка бюджетникам. Что обещает белорусам к 2025 году
Источник материала: Tut.by
Правительство обещает в ближайшие 5 лет расширить льготы для многодетных семей, усовершенствовать пенсионную систему, поднять некоторым белорусам пособие по безработице, удерживать годовую инфляцию на уровне 5%. А бюджетникам, которые привычно находятся в числе аутсайдеров по средним зарплатам, обещают прибавку (в их числе соцработники и деятели культуры). Это прописано
Что обещают по зарплатам
Ключевая задача правительства на ближайшие 5 лет — создавать условия для устойчивого экономического развития, роста благосостояния и уровня жизни населения. К примеру, реальные располагаемые денежные доходы населения за пятилетку, по планам, в 1,2 раза.
В планах — ежегодно повышать базовую ставку, от которой зависят зарплаты бюджетников. В приоритете — педагогические работники, которым хотят к 2025 году поднять зарплаты до средней по стране, учителя (до 106% от средней зарплаты), профессорско-преподавательский состав, врачи (до 150%), средний медперсонал (до 90%), соцработники (до 80%), работники физической культуры и спорта (до 105%), работники культуры (до 80%).
Соцработники и работники культуры традиционно значатся в числе аутсайдеров.
Если взять за «отправную точку» среднюю зарплату за январь-ноябрь этого года (1231,5 рубля), то к 2025-му, если планы чиновников реализуются, то учителя получали бы около 1305 рублей, профессора и преподаватели, врачи — около 1847 рублей.
Но с зарплатами медиков есть интересный момент. Ранее Александр Лукашенко в ноябре
Минимальная зарплата, судя по планам, должна быть не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране (на соответствующий год в прогнозе социально-экономического развития страны).
Что хотят сделать по рынку труда
В ближайшие два года чиновники хотят поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения для двух групп населения: тех, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и людей предпенсионного возраста (которым до выхода на заслуженный отдых остается не больше 5 лет).
Напомним, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич еще в декабре прошлого года
На ближайшие два года запланировано внесение изменений в Трудовой кодекс, чиновники хотят расширить «практику использования гибких (нестандартных) форм занятости населения». Сделать это хотят для внедрения перспективных и востребованных на рынке труда форматов работы.
Так планируют пересмотреть дифференциации страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в зависимости от класса профессионального риска страхователя. Это намерены сделать в том числе для того, чтобы снизить травматизм на производстве.
Уровень безработицы в трудоспособном возрасте к концу 2025 года должен быть не более 4,2%.
А что с пенсиями
Для поддержания доходов неработающих пенсионеров среднюю пенсию ежегодно хотят удерживать на уровне не ниже 40% от средней зарплаты по стране. Напомним, в Беларуси
Чиновники также запланировали совершенствование системы пенсионного обеспечения, для этого до 2025 года предусмотрено усиление дифференциации размеров пенсий, развитие добровольного накопительного пенсионного страхования для расширения источников пенсионных выплат.
При этом о возможном очередном пересмотре пенсионного возраста в ближайшие 5 лет в этой программе не говорится.
Чиновники планируют в ближайшее время расширять международное сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения, для этого намерены заключать договора по софинансированию пенсионных выплат государствами, на территории которых граждане формировали свои пенсионные прав. Проще говоря, чтобы стаж работы в этих странах учитывался при назначении пенсии в Беларуси и наоборот.
Какие изменения запланировали для многодетных
На 2021 год запланировано, что многодетным семьям разрешат безвозмездно получать земельные участки для строительства на льготной основе индивидуального жилья, а также предоставят им право на льготные условия строительства жилья до исполнения старшему ребенку 23 лет.
В ближайшие два года чиновники планируют расширить список причин использования семейного капитала. Напомним, в декабре министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
— Это расширение возможности для строительства жилья, это возможность покупки части жилого помещения, это на ремонт квартиры, на отделку квартиры, — рассказала министр труда. — Я думаю, что в начале следующего года, это первый-второй квартал, мы выйдем на некий проект документа, который будем рассылать уже на согласование заинтересованным государственным органам.
Напомним, с 1 января 2020 года семейный капитал
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении к 2025 году планируется программой правительства на уровне 76,4 — 76,5 года, а суммарный коэффициент рождаемости к этому времени — 1,32 — 1,46.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, что по «социалке» обещает правительство белорусам на ближайшие 5 лет.
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