Источник материала: Хартия'97

СМИ: Россия прекращает поддержку пророссийских лидеров в соседних странах 4 30.12.2020, 16:43

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Евразийский Союз, другие международные проекты во главе с Москвой провалились.

Сезон беспорядков на постсоветском пространстве мог заставить Кремль надеяться на более спокойный 2021 год, а также подумать о том, как сохранить свое влияние с ограниченными ресурсами.

Об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty (перевод unian.net ), напоминая, что в августе фальсификация выборов вынудила сотни тысяч белорусов выйти на улицы Минска. Протесты затянулись на долго, заставив автократа Беларуси Александра Лукашенко обратиться в Москву за скупой поддержкой.

В сентябре тлеющая война в Нагорном Карабахе вспыхнула с новой силой. В результате Турция вмешалась в конфликт, в котором Россия довольно долго была главным арбитром. В октябре политическая оппозиция в Кыргызстане штурмовала правительственные здания в Бишкеке. В конце концов, лояльному к Кремлю президенту страны пришлось уйти в отставку из-за страха перед кровопролитием. А в ноябре на президентских выборах в Молдове пророссийский лидер проиграл в схватке с соперницей, выступающей за более тесные связи с Европой. Это тоже нанесло удар по интересам Москвы.

Все эти политические кризисы пососедству с Россией привлекли внимание Кремля. Но теперь он отреагировал более сдержанно, чем в предыдущие годы. И это совпало с его переоценкой геополитических приоритетов и доступных инструментов для их достижения. Москва ищет способ вести более прагматичную политику в регионе, который она долго называла своей «сферой влияния».

«Российское понимание влияния изменится. Это естественный следующий шаг в ее постимперской трансформации», - сказал российский внешнеполитический аналитик Федор Лукьянов, который дает советы Кремлю.

Имидж восставшей России, готовой защищать то, что она называет своими интерсами на пространстве бывшего СССР, был подкреплен вторжением в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014-м. Президент Владимир Путин пытался закрепить статус России как главной силы в регионе. Хотя публично он часто говорил о праве стран самостоятельно решать свои проблемы, выступая при этом против влияния Запада.

Но 2020 год породил нечто похожее на идеальный шторм восстаний, который простирается от Беларуси до Молдовы и далее через Южный Кавказ в Центральную Азию. И хотя Москва, казалось бы, молча наблюдала за происходящим, аналитики говорят, что менее агрессивная позиция - это свидетельство ее более продуманного подхода, основанного на понимании ограниченности собственных возможностей. Однако, это не геополитическое отступление.

«С точки зрения Москвы, все страны, которые возникли из республик бывшего СССР, теперь сами по себе. Для России чрез 30 лет после советского падения это все иностранные государства. Эмоции отделены от политики: больше нет никакой эмоциональной привязанности и никаких скидок не будет», - сказал директор московского «Центра Карнеги» Дмитрий Тренин.

RFERL предполагает, что новый подход Москвы может быть связан с финансовыми причинами. Евразийский Союз должен был стать соперником Евросоюза и объединить 200 миллионов человек на постсоветском пространстве. Но глубокой интеграции не произошло после того, как Россия отказалась финансировать проект. Тем более, другие страны-участницы обеспокоены, что он был создан по политическим мотивам.

Западные санкции не сильно повлияли на внешнюю и внутреннюю политику России. Но в сочетании с пандемией COVID-19 они ударили по российской экономике достаточно сильно, чтобы заставить Москву переосмыслить свой подход к региону. Так считает эксперт по российской военной и политической стратегии в Texas A & M's Bush School и Университете морской пехоты США Юваль Вебер.

Лидеры постсоветских стран, использовавшие обещания о поддержке России в предвыборных кампаниях, теперь предстали перед большим давлением. Поскольку этой поддержки больше нет. Фактически Россия пытается экономически оправдать свою внешнюю политику.

«Когда вы не отправляете деньги, люди не отвечают на ваши звонки так быстро, как раньше», - сказал Вебер.

Россия точно не отказалась от роли в регионе, которую она преследовала. На Южном Кавказе после очевидных колебаний она расширила свое военное присутствие, договорившись о развертывании так называемых «миротворцев» в Нагорном Карабахе. Но это также легитимизировало активное вмешательство Турции в конфликт, которая выступила союзником Азербайджана. Турецкие силы тоже будут частью сил, которые следят за сохранением перемирия.

Как и Евразийский Союз, другие международные проекты во главе с Москвой провалились. План создать полностью интегрированное так называемое союзное государство России и Беларуси тоже не зашли далеко. Хотя Александр Лукашенко оказался под большим давлением требований выполнить все требования Москвы, чтобы она поддержала его правительство в трудный момент. Однако, российская сторна все равно не пришла на спасение Лукашенко, чтобы не настроить против себя белорусов, которые против своего давнего автократа.

Без сомнения, именно политический кризис в Беларуси, а не война в Нагорном Карабахе или протесты в Кыргызстане, стал самой болезненной проблемой для Кремля. Режим, который Лукашенко выстроил за 26 лет правления, очень похож на тот, который Путин возглавляет в России. Это супер-президентские системы, которые откровенно враждебны к Западу и сосредоточены на том, чтобы подавить любые протесты, прежде чем они выйдут из-под государственного контроля.

«Нельзя просто отбросить события в Беларуси. Лукашенко действует так же, как и Путин в похожих ситуациях. И если в Беларуси восстание окажется возможным, тогда нельзя отбросить что-то подобное и в России в 2024-м», - сказал политолог и бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов.

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