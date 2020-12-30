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Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов на Новый год

30.12.2020 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. В последний день 2020 года белорусов ждут дожди и туманы, сообщили в Гидрометцентре.

© Sputnik
Новогодняя ночь в Минске 2020/21

На улице будет облачно, но временами может появляться солнце. Днем почти по всей стране пройдут дождь и мокрый снег. Местами ожидается туман и гололед – по этому поводу даже объявлен желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Ночью температура воздуха составит -1..+5°С, днем потеплеет до +1..+7°С.

Такая же теплая погода будет 1 января. Правда, пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром возможен слабый туман и гололед. Ветер неустойчивый умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток от -1°С по северо-западу до +7°С по юго-востоку страны.

Второго января похолодает, но не сильно. Ночью на улице будет -4..+3°С, днем -2..+4°С. В основном будет сухо. Мокрый снег пройдет по северо-востоку страны. Возможен слабый туман и гололед, на дорогах – гололедица. Ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку порывистый.

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Теги: Минск
 
 
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