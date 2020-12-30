Уволен директор Музея истории белорусской литературы

Источник материала: Ежедневник

euroradio.fm

Директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков вынужден уйти с должности. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

На своей странице Рыбаков написал, что заявление об уходе написал после настойчивого предложения со стороны сотрудников Министерства культуры.

«Официально объяснений причин в Министерстве культуры мне не дали, несмотря на мой письменный запрос на имя министра пояснить причины», – написал он.

Михаил Рыбаков являлся директором музея с ноября 2018 года. До музея он работал консультантом отдела по делам национальностей и правовой работы, пресс-секретарем аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей при Совете Министров, директором Республиканского центра национальных культур.

«Пока ухожу в никуда, но если закрывается одна дверь – должна открыться другая. Поздравляю всех с наступающим Новым годом – пусть он откроет нам всем эту дверь в новую Беларусь пошире», — пожелал он.