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Уволен директор Музея истории белорусской литературы
30.12.2020 17:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
euroradio.fm
Директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков вынужден уйти с должности. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
На своей странице Рыбаков написал, что заявление об уходе написал после настойчивого предложения со стороны сотрудников Министерства культуры.
«Официально объяснений причин в Министерстве культуры мне не дали, несмотря на мой письменный запрос на имя министра пояснить причины», – написал он.
Михаил Рыбаков являлся директором музея с ноября 2018 года. До музея он работал консультантом отдела по делам национальностей и правовой работы, пресс-секретарем аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей при Совете Министров, директором Республиканского центра национальных культур.
«Пока ухожу в никуда, но если закрывается одна дверь – должна открыться другая. Поздравляю всех с наступающим Новым годом – пусть он откроет нам всем эту дверь в новую Беларусь пошире», — пожелал он.
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Директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков вынужден уйти с должности. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
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