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Более 11 тысяч человек пострадало с начала декабря в Беларуси из-за гололеда и холода

30.12.2020 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 декабря в Беларуси из-за гололеда и холода пострадало 11 066 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Более 11 тысяч человек пострадало с начала декабря в Беларуси из-за гололеда и холода

За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились 917 человек, в том числе 55 детей, отметили в Минздраве.

Больше всего людей получили травмы в Гомельской области — 3851, в том числе за последние сутки зарегистрировано 215 травм у взрослых и 12 — у детей.

В Брестской области за месяц зафиксировано 760 пострадавших. За последние сутки обратился за помощью один человек.

В Витебской области в декабре пострадали 1853 человека. За сутки зарегистрирован 131 пациент с гололедными и холодовыми травмами, в том числе 12 детей.

419 человек были травмированы в Гродненской области, за последние сутки — четверо взрослых.

В Минской области в декабре зарегистрировано 1127 травм, за минувшие сутки — 98, в том числе четыре — у детей.

В Могилевской области с 1 декабря от гололедных травм пострадали 1833 человека. За сутки зафиксировано 174 травмы, из них 15 — у детей.

В столице за месяц пострадали от гололеда и холода 1223 человека. За последние сутки за помощью обратились 270 взрослых и 12 детей.

 
 
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С 1 декабря в Беларуси из-за гололеда и холода пострадало 11 066 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
 
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