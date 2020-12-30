Команда Тихановской подготовила черновой вариант Конституции и проект Избирательного кодекса

Черновой вариант Конституции новой Беларуси и проект Избирательного кодекса уже готовы, заявил на пресс-конференции 30 декабря в онлайн-формате Анатолий Лебедько, представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы.





По его словам, сегодня у Тихановской есть целая команда, которая вовлечена в подготовку этих документов. Работа, отметил Лебедько, ведется «не с нуля» и учитывает наработки прошлых десятилетий.

«Мы ставим амбициозную задачу — привлечь к обсуждению Избирательного кодекса и Конституции новой Беларуси как можно большее количество граждан, чтобы, когда у нас будет возможность провести свободные и честные выборы и референдум, конституционное большинство проголосовало за проект Конституции новой Беларуси, — сказал представитель Тихановской. — На сегодняшний день у нас есть подготовленный проект Избирательного кодекса. Он согласован с основными политическими структурами — теми, кого журналисты сегодня называют "старой оппозицией" или "оппозицией с кредитной историей", и новыми структурами».

«Также сегодня в публичном пространстве уже есть три раздела проекта Конституции новой Беларуси. Работа над ними организована в открытом режиме — любой гражданин Беларуси мог и может присоединиться к этой работе. На сегодняшний день, скажем так, черновой вариант Конституции новой Беларуси есть. С течением времени [в открытом доступе] будут появляться новые разделы, в обсуждении которых сможет принять участие любой гражданин Беларуси», — добавил он.

По словам Лебедько, команда Тихановской не воспринимает всерьез инициированный властями процесс конституционной реформы. Он заявил, что «конституционная реформа и Александр Лукашенко — это параллельные прямые, которые никогда и нигде не пересекаются». Конституционная реформа, убежден представитель экс-кандидата в президенты, «фактически является планом консервации того, что мы имеем и против чего миллионы людей в августе этого года вышли на улицу».

«Наша конституционная реформа направлена на то, чтобы изменить систему, которую Лукашенко и его окружение выстраивали на протяжении 26 лет. Не меняя эту систему, мы не можем быть уверены, что не вернемся к тому, что сейчас переживаем», — подчеркнул Лебедько.