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Светлана Тихановская. Фото: РИА Новости

«Работа началась. Пакет формируется. Можем говорить о том, что мы можем дополнять новыми именами», — заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четвертый пакет санкций ЕС может принять уже через месяц В нем появятся новые имена, возможно, и юридические лица.

Также во время онлайн-пресс-конференциисообщил, чтосовершила десять визитов в разные страны, установила контакты с властями 25 государств. Везде ее принимают как национального лидера Беларуси.Как напоминает, третий пакет санкций ЕС был принят 17 декабря. В него вошло 29 человек (в дополнение к прежним 55) и семь предприятий.