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Четвертый пакет санкций ЕС может принять уже через месяц
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская. Фото: РИА Новости
«Работа началась. Пакет формируется. Можем говорить о том, что мы можем дополнять новыми именами», — заявил он.
Также во время онлайн-пресс-конференции Валерий Ковалевский сообщил, что Светлана Тихановская совершила десять визитов в разные страны, установила контакты с властями 25 государств. Везде ее принимают как национального лидера Беларуси.
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