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"Спасибо, невероятные белорусы!" Хижинкова поблагодарила всех за поддержку
Источник материала: Партизан
"Мисс Беларусь-2008" и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время 42-дневного ареста.
«Долго же я собиралась с мыслями, чтобы написать слова благодарности Вам, друзья, — всем тем, кто переживал за меня все эти 42 дня. До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много тёплых слов вы мне адресовали.
Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей.
Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо.
Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он, когда мы отдаем, а не получаем.
Спасибо, невероятные белорусы», – написала Хижинкова в своем
Напомним, Ольгу Хижинкову задержали в центре Минска 8 ноября во время акции протеста. Сначала ей присудили 12 суток ареста по статье 23.34 КоАП, а затем еще два срока по 15 суток. В ЦИП на Окрестина Ольга, по словам ее освободившейся сокамерницы, журналистки Александры Квиткевич, содержалась в невероятно жестоких и антисанитарных условиях, сравнимых только с пытками.
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"Мисс Беларусь-2008" и бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время 42-дневного ареста.
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