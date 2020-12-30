Команда Тихановской подготовила черновик новой Конституции

"На сегодняшний день мы имеем следующее:… подготовлен проект избирательного кодекса. Он согласован с основными политическими структурами - с тем, кого называют сегодня журналисты "старая оппозиция" или "оппозиция с кредитной историей", и новыми структурами.





И на сегодняшний день в публичном пространстве уже есть три раздела проекта конституции новой Беларуси. Работа над ними организована в открытом режиме, каждый гражданин… мог и может присоединиться к этой работе… На сегодняшний день, так скажем, черновой вариант конституции новой Беларуси есть, и со временем будут появляться новые разделы", - заявил Лебедько в ходе пресс-конференции в Zoom.





Как сообщил Лебедько, к настоящему времени публичные презентации и дискуссии по поводу конституции новой Беларуси уже состоялись в Минске Гомеле , Могилеве, Орше, Бобруйске, Сморгони и Столбцах.





"Мы ставим, конечно же, амбициозную задачу, чтобы привлечь к обсуждению и избирательного кодекса, и Конституции новой Беларуси как можно большее число граждан. И если у нас будет возможность проводить свободные и честные выборы и референдум – чтобы конституционное большинство проголосовало за проект конституции новой Беларуси", - заявил представитель Тихановской.