Минфин: получены первые полмиллиарда долларов российского кредита

Источник материала: Onliner

О поступлении первого транша государственного финансового кредита сообщило сегодня Министерство финансов Беларуси.

Ведомство информирует: в соответствии с Соглашением между правительствами РБ и РФ о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря, сегодня на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд.