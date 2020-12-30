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Минфин: получены первые полмиллиарда долларов российского кредита

30.12.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О поступлении первого транша государственного финансового кредита сообщило сегодня Министерство финансов Беларуси. 

Ведомство информирует: в соответствии с Соглашением между правительствами РБ и РФ о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря, сегодня на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд.

 
 
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О поступлении первого транша государственного финансового кредита сообщило сегодня Министерство финансов Беларуси. Читать далее…
 
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