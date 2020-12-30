|
Минфин: получены первые полмиллиарда долларов российского кредита
Источник материала: Onliner
О поступлении первого транша государственного финансового кредита
Ведомство информирует: в соответствии с Соглашением между правительствами РБ и РФ о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря, сегодня на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О поступлении первого транша государственного финансового кредита сообщило сегодня Министерство финансов Беларуси. Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)