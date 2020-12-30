В Минске 8-балльные пробки. Куда сейчас лучше не ехать?

Источник материала: Onliner

30 декабря. В вечерний час пик в Минске возникли заторы, что для предновогодних дней, в общем-то, стало почти нормой. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 17:30 отмечались 7-балльные пробки. Затем ситуация даже ухудшилась. Движение затруднено в центральной части города, на выездах из столицы, а также на МКАД.

Начнем с кольцевой: там серьезный затор образовался на внутреннем кольце. По всей видимости, причиной стало ДТП, которое случилось в районе улицы Рафиева. Хвост пробки дотянулся до улицы Кижеватова. Если еще имеете такую возможность, прикиньте маршрут заранее, возможно, имеет смысл объезжать через город.

В городе тоже не все гладко. Пробка на той же улице Кижеватова, на Громова, затор на улице Есенина в районе пересечения с проспектом Дзержинского.

Проблемы отмечаются на перекрестках Горецкого — Шаранговича, Притыцкого — Лобанка, Орловской — Долгиновского тракта.

На проспекте Независимости заторовые ситуации наблюдаются на участке в районе станции метро «Восток», а также между Октябрьской площадью и площадью Победы. Пробки также на улицах Свердлова, Ленина, Первомайской, Янки Купалы.

В 17:45 в столице уже 8 баллов.