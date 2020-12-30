ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 30 декабря МАРТ приостановил работу 10 магазинов сети «Светофор»

30.12.2020 18:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети «Светофор», сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании выявленных нарушений МАРТ выданы предписания о приостановлении работы 10 торговых объектов сети «Светофор» с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021 года», – сообщили в министерстве.

В ходе проведения выборочных проверок ООО «ЛенПродуктСервис» и ООО «МосПродуктСервис», представляющих сеть «Светофор», в отдельных торговых объектах МАРТ установил ряд нарушений законодательства о торговле. Среди нарушений были следующие: несоблюдение ассортиментного перечня товаров; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.

Несмотря на то, что юридические лица заранее были уведомлены МАРТ о проведении выборочных проверок, соответствующие меры реагирования приняты не были.

При этом постановлением МАРТ от 19 ноября 2020 г. № 74 «О перечнях товаров» установлен отдельный перечень товаров для дискаунтеров с учетом специфики функционирования магазинов данного типа. Указанным постановлением значительно сокращено количество товарных позиций, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для дискаунтеров, и минимизировано количество их разновидностей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети «Светофор», сообщает пресс-служба ведомства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четвертый пакет санкций ЕС может принять уже через месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика