С 30 декабря МАРТ приостановил работу 10 магазинов сети «Светофор»

Источник материала: Ежедневник

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети «Светофор», сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании выявленных нарушений МАРТ выданы предписания о приостановлении работы 10 торговых объектов сети «Светофор» с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021 года», – сообщили в министерстве.

В ходе проведения выборочных проверок ООО «ЛенПродуктСервис» и ООО «МосПродуктСервис», представляющих сеть «Светофор», в отдельных торговых объектах МАРТ установил ряд нарушений законодательства о торговле. Среди нарушений были следующие: несоблюдение ассортиментного перечня товаров; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.

Несмотря на то, что юридические лица заранее были уведомлены МАРТ о проведении выборочных проверок, соответствующие меры реагирования приняты не были.

При этом постановлением МАРТ от 19 ноября 2020 г. № 74 «О перечнях товаров» установлен отдельный перечень товаров для дискаунтеров с учетом специфики функционирования магазинов данного типа. Указанным постановлением значительно сокращено количество товарных позиций, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для дискаунтеров, и минимизировано количество их разновидностей.