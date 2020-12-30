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С 30 декабря МАРТ приостановил работу 10 магазинов сети «Светофор»
30.12.2020 18:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети «Светофор», сообщает пресс-служба ведомства.
«На основании выявленных нарушений МАРТ выданы предписания о приостановлении работы 10 торговых объектов сети «Светофор» с 30 декабря 2020 года по 29 января 2021 года», – сообщили в министерстве.
В ходе проведения выборочных проверок ООО «ЛенПродуктСервис» и ООО «МосПродуктСервис», представляющих сеть «Светофор», в отдельных торговых объектах МАРТ установил ряд нарушений законодательства о торговле. Среди нарушений были следующие: несоблюдение ассортиментного перечня товаров; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.
Несмотря на то, что юридические лица заранее были уведомлены МАРТ о проведении выборочных проверок, соответствующие меры реагирования приняты не были.
При этом постановлением МАРТ от 19 ноября 2020 г. № 74 «О перечнях товаров» установлен отдельный перечень товаров для дискаунтеров с учетом специфики функционирования магазинов данного типа. Указанным постановлением значительно сокращено количество товарных позиций, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для дискаунтеров, и минимизировано количество их разновидностей.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу 10 магазинов сети «Светофор», сообщает пресс-служба ведомства.
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