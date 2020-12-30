«Был приказ от первого лица». Основатель BYPOL – о расследовании ареста Сергея Тихановского

Источник материала: Салiдарнасць

Подробности от Андрея Остаповича.





Фото: hrodna.life

Инициатива BYPOL, созданная бывшими белорусскими силовиками, заявила, что раскрыла ряд сотрудников силовых органов, непосредственно участвовавших в аресте и давлении на блогера Сергея Тихановского.

В расследовании BYPOL перечислены фамилии людей, причастных к его делу, и опубликовано аудио с голосом, похожим на голос бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева.

В материалах говорится, что белорусские силовики начали «разрабатывать» Тихановского задолго до его задержания, но повода для возбуждения уголовного дела в отношении блогера не нашлось. И тогда действующий на тот момент министр внутренних дел Юрий Караев лично отдал приказ организовать провокацию.

О том, как появились эти материалы и как шло расследование, Настоящее Время поговорило с основателем инициативы BYPOL Андреем Остаповичем.

— Расскажите, как появилась запись этого голоса, похожего на Юрия Караева? Я так понимаю, это не телефонный разговор, а где-то в кабинете у Караева стояла прослушка?

— Это его выступление перед своим коллективом. Его же сотрудники его записали на диктофон.

— Как давно появилась эта запись, почему ее опубликовали только спустя семь месяцев ареста Тихановского?

— Она сделана не так давно – в конце октября месяца. Поэтому пока попала, пока обработали. Это еще не все, потом будет более подробно. Мы уже к этой дате хотели закончить расследование и в подтверждении фальсификации уже дать эту аудиозапись.

— Как вам удалось проводить это расследование? Как вы определили список возможных исполнителей, причастных к задержанию и аресту Тихановского?

— Грубо говоря, команда у нас состоит из тех лиц, которые проводили такое же расследование, только на территории Республики Беларусь. Да, там ресурс был больше, было министерство, были свои базы данных, доступы и так далее. Но опыт и все процедуры никуда не [делись].

Где бы ты ни находился, это можно проводить, анализировать. И очень много информации в открытых источниках, которая подвергается анализу, и ты можешь уже по частям соединять, получать общую картину. И у нас есть свои источники, свои возможности.

— Мне из расследования не совсем понятно, что в Минск уголовное дело доставлялось вооруженным кортежем в составе трех автомобилей. Почему было именно так?

— Видно, боялись, что дело может не доехать. Когда мы узнали эту информацию, мы, честно, своей командой в этой ситуации даже немного рассмеялись, потому что настолько [большая] серьезность перевозки дела. Боялись, [возможно], провокации, что у них это дело отберут, или что. Ситуация была непонятная.

— Так был опасен сам Сергей Тихановский?

— То, что он был опасен, — действительно для них он был опасен очень, поэтому они все сделали для того, чтобы [риски были минимальны]. Особенно когда к тебе поступает команда с самого верха, то исполнение у нас [в этом случае] на высшем уровне.

Я думаю, что был приказ от первого лица о его задержании, потому что даже, по части этой аудиозаписи, слышно, что ГУБОП, который занимался его задержанием, разработкой, они неоднократно самого Караева предупреждали, что надо захватывать и так далее. Но он пока не реагировал.

И, видно, пока ему не дали команду сверху: «Кто это такой, чем он там занимается? Надо задержать», — тогда он уже вспомнил про эти рапорты ГУБОПа и побежал к нему, чтобы максимально быстро его задержать.

Поэтому там провокация, как вы помните, если вы отслеживали эту ситуацию, получилась не очень качественная. То есть сразу было [понятно], что эта женщина — провокаторша. Но тут более подробно мы смогли изложить.

— Ведутся ли какие-то еще другие расследования, так как, например, задерживали Марию Колесникову, Бабарико? Что можно ожидать в будущем?

— Нет, наверное, только по задержанию Колесниковой у нас есть дополнительная информация, но и по Бабарико точно так же есть она. Но мы сейчас переходим больше на телесные повреждения, на пропавших без вести и на убийства. Свои усилия мы [прилагаем] больше в этом направлении.

А та информация имеется, но необходимо провести расследование, обработку данных и так далее. Это не так просто — взять, подготовить и выложить, и все.

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