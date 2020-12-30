ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидера ОГП Николая Козлова допросили по уголовному делу о создании Координационного совета

30.12.2020 18:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова 30 декабря допросили в Следственном комитете в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране (КС), членом основного состава которого он является.

Лидера ОГП Николая Козлова допросили по уголовному делу о создании Координационного совета

Как сообщил Козлов БелаПАН, допрос длился около трех часов. Лидер ОГП отказался давать показания против себя и не стал подписывать итоговый протокол допроса. Также он отказался дать подписку о неразглашении.

«То, как организовали мой допрос в качестве свидетеля, на мой взгляд, недопустимо. Всеми путями они настаивали и пытались меня вынудить дать подписку о неразглашении. Я так понимаю, мой отказ для некоторых сотрудников Следственного комитета стал основной проблемой, — рассказал Козлов. — Также я сослался на свое конституционное право не давать показаний в отношении себя, потому что считаю это уголовное дело сфальсифицированным, надуманным и политически мотивированным. И возбуждено оно только для того, чтобы оказывать давление на политических оппонентов и прикрыть свой беспредел».

По его словам, требуя подписку о неразглашении, правоохранительные органы «заинтересованы прежде всего в том, чтобы общество не знало, насколько это дело незаконно и абсурдно». «Больше всего меня возмутило, когда следователь по своему разумению стала кроить протокол допроса. Это просто невыносимо. Я не собираюсь с этим беззаконием мириться и как-то с ними сотрудничать», — заявил лидер ОГП.

Он добавил, что снова вызван на допрос к 10:00 5 января.

Ранее в декабре в СК были вызваны другие члены Координационного совета, в том числе руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, владелец магазина Symbal.by Павел Белоус, музыкант Владимир Пугач. Все трое дали подписку о неразглашении.

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Информацию об этом пресс-служба Генпрокуратуры распространила 21 декабря.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова 30 декабря допросили в Следственном комитете в рамках уголовного дела по факту создания...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 8-балльные пробки. Куда сейчас лучше не ехать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика