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Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
Регионы Беларуси вышли на вечерние протесты
Акции проходят в Гродно, Витебске, Дзержинске и Кобрине.
Белорусы выходят на вечерние акции протеста.
Акции проходят в Гродно, Витебске, Дзержинске и Кобрине.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Акции проходят в Гродно, Витебске, Дзержинске и Кобрине.
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