Источник материала: Хартия'97

Украина начала импорт литовских нефтепродуктов в обход Беларуси 30.12.2020, 18:12

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Скриншот: reartek.com

Выбран маршрут через Польшу.

Первая партия нефтепродуктов из литовского НПЗ Мажейкяй отправлена в Украину новым железнодорожным маршрутом через Польшу в обход Беларуси. По этому маршруту будут в дальнейшем транспортироваться в Украину нефтепродукты из литовского НПЗ, говорится в пресс-релизе польской компании PKN Orlen, которая, через дочернюю компанию Orlen Lietuva владеет нефтеперерабатывающим заводом Мажейкяй, пишет liga.net .

"Маршрут через Польшу является альтернативным для нынешнего, который ведет через Беларусь. Первую партию нефтепродуктов с НПЗ Мажейкяй уже доставлено новым маршрутом потребителям в Украине", – говорится в сообщении.

За прошлый год поставки нефтепродуктов из Литвы выросли на 9,4% до 499 тыс. тонн. По итогу первого квартала 2020 года импорт дизельного топлива из Литвы вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 170 тыс. т.

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