Источник материала: UDF



Фото: AutoGrodno.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+) Впервые за 10 лет фестиваль SunDay сделал паузу - 2020-й оказался слишком непредсказуемым.

Впервые за 10 лет фестиваль SunDay сделал паузу - 2020-й оказался слишком непредсказуемым. Тем не менее, в режиме online удалось провести народное голосование за лучшие проекты и наградить кубками SunDay-2020 победителей из Беларуси, России и Литвы. Одновременно организаторам приходили вопросы о планах на съемки календаря - так появилась мотивация.- В социальных сетях мы попросили откликнуться девушек, готовых к съемкам. Отбор проводили самостоятельно, без голосований в интернете, поэтому автомобилисты увидят девушек на календаре впервые. Инициативу поддержал гродненский производитель антифризов под брендом FORTIS. Сотрудники компании предложили новый формат - и мы согласились. Теперь главной на фотографии становится девушка. Еще одно нововведение - больше смелости в сравнении с прошлыми годами, - рассказывают организаторы SunDay.Девушки позировали рядом с автомобилями, которые уже были представлены на фестивале, либо могли стать участниками в 2020 году. Среди героев календаря - восстановленный в Бресте грузовой эвакуатор GMC "BRIGADIER", сразу несколько Nissan Silvia из белорусского Чемпионата по дрифту, ретромобиль Pontiac Silver Streak 8 1950, стенс-проекты BMW E36 и Audi A3, Chevrolet Camaro и Corvette, классический Mercedes S124, а также мотоциклы Harley Davidson и ИЖ.Алена / Chevrolet CamaroДарья / GMC BRIGADIER 1981 года, восстановленный компанией «Трансконсалт Сервис»Каролина / Nissan S14 дриф-команды Red Sun из Минска и Nissan S14, восстановленный в ГродноОльга / Mercedes-Benz S124Лера / Chevrolet CorvetteВероника / Harley Davidson Fat BobАрина / Nissan S14 Rocket Bunny BossЕкатерина / Audi A3Александра / Pontiac Silver Streak 8 1950 годаАнна / Harley Davidson Softail SlimДарья / BMW E36Ольга / ИЖ Юпитер- Это был один из самых сложных календарей в плане подготовки. Из-за пандемии и других факторов съемки постоянно переносились и часть материла снималась осенью. Мы благодарим девушек, которые, несмотря на осенние температуры воздуха, приняли участие в съемках. Также выражаем благодарность владельцам уникальных автомобилей. Желаем успехов в 2021 году и надеемся на летнюю встречу, - говорят организаторы.Если вы хотите повесить календарь у себя офисе или мастерской, заказать его можно в типографии: формат А3, 13 листов, плотная бумага, 20 рублей.