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12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

30.12.2020 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)
Фото: AutoGrodno.by
Организаторы фестиваля SunDay и производитель антифризов FORTIS представили календарь на 2021 год. Для него позировали 12 красавиц из Беларуси на фоне уникальных автомобилей из Минска, Бреста и Гродно. Можно уверенно говорить, что продукт made in Belarus!

Впервые за 10 лет фестиваль SunDay сделал паузу - 2020-й оказался слишком непредсказуемым. Тем не менее, в режиме online удалось провести народное голосование за лучшие проекты и наградить кубками SunDay-2020 победителей из Беларуси, России и Литвы. Одновременно организаторам приходили вопросы о планах на съемки календаря - так появилась мотивация.

- В социальных сетях мы попросили откликнуться девушек, готовых к съемкам. Отбор проводили самостоятельно, без голосований в интернете, поэтому автомобилисты увидят девушек на календаре впервые. Инициативу поддержал гродненский производитель антифризов под брендом FORTIS. Сотрудники компании предложили новый формат - и мы согласились. Теперь главной на фотографии становится девушка. Еще одно нововведение - больше смелости в сравнении с прошлыми годами, - рассказывают организаторы SunDay.

Девушки позировали рядом с автомобилями, которые уже были представлены на фестивале, либо могли стать участниками в 2020 году. Среди героев календаря - восстановленный в Бресте грузовой эвакуатор GMC "BRIGADIER", сразу несколько Nissan Silvia из белорусского Чемпионата по дрифту, ретромобиль Pontiac Silver Streak 8 1950, стенс-проекты BMW E36 и Audi A3, Chevrolet Camaro и Corvette, классический Mercedes S124, а также мотоциклы Harley Davidson и ИЖ.

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Алена / Chevrolet Camaro

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Дарья / GMC BRIGADIER 1981 года, восстановленный компанией «Трансконсалт Сервис»

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Каролина / Nissan S14 дриф-команды Red Sun из Минска и Nissan S14, восстановленный в Гродно

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Ольга / Mercedes-Benz S124

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Лера / Chevrolet Corvette

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Вероника / Harley Davidson Fat Bob

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Арина / Nissan S14 Rocket Bunny Boss

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Екатерина / Audi A3


12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Александра / Pontiac Silver Streak 8 1950 года

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Анна / Harley Davidson Softail Slim

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Дарья / BMW E36

12 белорусских красавиц снялись для автомобильного календаря фестиваля SunDay на 2021 год (18+)

Ольга / ИЖ Юпитер

- Это был один из самых сложных календарей в плане подготовки. Из-за пандемии и других факторов съемки постоянно переносились и часть материла снималась осенью. Мы благодарим девушек, которые, несмотря на осенние температуры воздуха, приняли участие в съемках. Также выражаем благодарность владельцам уникальных автомобилей. Желаем успехов в 2021 году и надеемся на летнюю встречу, - говорят организаторы.

Если вы хотите повесить календарь у себя офисе или мастерской, заказать его можно в типографии: формат А3, 13 листов, плотная бумага, 20 рублей.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Впервые за 10 лет фестиваль SunDay сделал паузу - 2020-й оказался слишком непредсказуемым.
 
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