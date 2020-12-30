Источник материала: UDF



Фото: DPA/TASS

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван простой способ быстрого избавления от похмелья Важно, чтобы вода не была газированной.

По словам специалиста, облегчить утреннее состояние после застолья поможет грейпфрутовый сок. Этот напиток не нейтрализует действия обезболивающих препаратов и значительно улучшает самочувствие.Ранее эксперт британской Национальной службы здравоохраненияпосоветовал во избежание похмелья пить воду – как до застолья, так и чередуя ее со спиртным. Важно, чтобы вода не была газированной.