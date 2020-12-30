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Назван простой способ быстрого избавления от похмелья

30.12.2020 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван простой способ быстрого избавления от похмелья
Фото: DPA/TASS
Простой способ быстрого избавления от похмелья назвала британский диетолог Ханна Ричардс, пишет Mirror.

По словам специалиста, облегчить утреннее состояние после застолья поможет грейпфрутовый сок. Этот напиток не нейтрализует действия обезболивающих препаратов и значительно улучшает самочувствие.

Ранее эксперт британской Национальной службы здравоохранения Ник Хирд посоветовал во избежание похмелья пить воду – как до застолья, так и чередуя ее со спиртным. Важно, чтобы вода не была газированной.
 
 
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Важно, чтобы вода не была газированной.
 
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