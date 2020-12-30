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Назван простой способ быстрого избавления от похмелья
Источник материала: UDF
Фото: DPA/TASS
По словам специалиста, облегчить утреннее состояние после застолья поможет грейпфрутовый сок. Этот напиток не нейтрализует действия обезболивающих препаратов и значительно улучшает самочувствие.
Ранее эксперт британской Национальной службы здравоохранения Ник Хирд посоветовал во избежание похмелья пить воду – как до застолья, так и чередуя ее со спиртным. Важно, чтобы вода не была газированной.
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Важно, чтобы вода не была газированной.
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