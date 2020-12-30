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Эксперт назвал лучший алкоголь для новогодней ночи. И это не шампанское

30.12.2020 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт назвал лучший алкоголь для новогодней ночи. И это не шампанское
Иллюстративное фото
Главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн порекомендовал алкогольный напиток, который лучше всего подойдет для празднования Нового года, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на mk.ru.

Отдать дань традиции бокалом шампанского, разумеется, не запрещено. Но в таком случае бокал игристого должен быть первым алкоголем в праздничную ночь. Начинать застолье с крепких напитков нежелательно.

Сразу после шампанского не рекомендуется употреблять крепкий алкоголь, например, водку или коньяк. Лучше перейти на сухое белое вино, которое не создаст дополнительной нагрузки на организм, учитывая, что на столе могут быть и тяжелые блюда.
 
Теги: Минск
 
 
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Сразу после шампанского не рекомендуется употреблять крепкий алкоголь.
 
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