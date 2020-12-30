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«Минск-Новости»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт назвал лучший алкоголь для новогодней ночи. И это не шампанское Сразу после шампанского не рекомендуется употреблять крепкий алкоголь.

Отдать дань традиции бокалом шампанского, разумеется, не запрещено. Но в таком случае бокал игристого должен быть первым алкоголем в праздничную ночь. Начинать застолье с крепких напитков нежелательно.Сразу после шампанского не рекомендуется употреблять крепкий алкоголь, например, водку или коньяк. Лучше перейти на сухое белое вино, которое не создаст дополнительной нагрузки на организм, учитывая, что на столе могут быть и тяжелые блюда.