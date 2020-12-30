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Эксперт: «Кремль не устроит власть, которая будет получена без референдума на каком-то колхозном собрании»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
При этом руководитель страны ничего не сказал о конституционной реформе.
UDF.BY поинтересовался у экспертов: ждать ли обсуждения изменений в Конституцию на ВНС или Лукашенко от этого намерения отказался?
«У властей еще нет полной ясности, как проводить реформу»
Экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что конституционная реформа пока выглядит неизбежной.
Фото: belgazeta.by
«Она была одним из российских условий. Но у властей еще нет полной ясности, как ее проводить. Удастся ли им уговорить Кремль: мол, вот мы тут на Всебелорусском собрании пропихнем? Думаю, Кремль на такой вариант не согласится: ему нужна в Беларуси власть хотя бы мало-мальски легитимная. А власть, которая будет получена без референдума на каком-то колхозном собрании, которое собрал нелегитимный президент, таковой не будет выглядеть», – сказал Марголин.
Он не исключает, что реформу еще будут долго хранить в тайне.
«Думаю, это будет тянуться до последнего. Возможно, даже приехав на это собрание, его участники не будут знать, что они будут обсуждать. Это у нас давно заведено: дали в руки (а может даже не дали, а просто голосом озвучили), руки подняли, получили подарки, разъехались по домам», – считает Марголин.
Что будет делать Москва, если увидит, что Лукашенко начинает не ту реформу, которую обещал?
«У нее много рычагов, другое дело, насколько ей захочется их задействовать. Тот же выделенный в виде кредита миллиард в российских рублях никак не спасает ситуацию для белорусских властей – деньги нужны еще. А еще Лукашенко явно не получит: никто не хочет выбрасывать деньги на помойку. Много и других рычагов: начиная с пропаганды. Точно так же как российские пропагандисты приехали сюда поддержать Лукашенко, точно также они могут вернуться в Москву и начать рассказывать, как оно здесь было на самом деле», – полагает Марголин.
Он отметил: к сожалению, Беларусь достаточно сильно завязана и зависима от России, поэтому у нее много инструментов для давления – в том числе, в виде ограничения поставок пищевых продуктов на российский рынок.
«Москве достаточно не оказывать помощь, чтобы поставить Минск в трудное положение»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что «конституционна реформа так или иначе будет».
Фото: dw.com
«Вопрос, как она будет запускаться. Думаю, что Лукашенко не упомянул на совещании о реформе, потому что ему пока особо нечего сказать: концепция не готова. Давно и много раз объявлялось о том, что на ВНС будут обсуждаться изменения в Конституцию, поэтому не думаю, что все переиграют. Изменения будут, вопрос, какие – серьезные или чисто формальные», – сказал Казакевич.
Лукашенко потребовал, что никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно. Это упрек в сторону России?
«Получается так, потому что с Запада идут советы не по конституционной реформе, а о том, что нужно проводить новые выборы», – отметил Казакевич.
Премьер-министр Роман Головченко заявил на днях, что частично контракты на поставку нефти в Беларусь в следующем году уже подписаны. Выходит, Москва смирилась с линией поведения Лукашенко и не будет на него давить?
«Это еще ничего не значит. Серьезных финансовых вливаний со стороны России не планируется. Понятно, что контракты должны были быть подписаны к новому году, но нельзя сказать, что в энергетической сфере Минск достиг всех целей – и по ценам, и по условиям», – считает политолог.
Если Кремль не устроит реформа, которую объявит Лукашенко, то будет ли Москва давить на белорусские власти?
«Не думаю, что тактикой России будет давление как таковое. Москве достаточно просто не оказывать помощь, в том числе финансовую. Достаточно пересмотреть условия доступа на российский рынок определенный товаров. А учитывая, что отношения Беларуси с Западом находятся в плохом состоянии, а третьи страны заняли выжидающую позицию, то Москве достаточно ничего не делать, чтобы поставить белорусские власти в трудное положение», – полагает Казакевич.
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Эксперт: «Кремль не устроит власть, которая будет получена без референдума на каком-то колхозном собрании»
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