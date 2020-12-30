Эксперт: «Кремль не устроит власть, которая будет получена без референдума на каком-то колхозном собрании»

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Фото: president.gov.by

«У властей еще нет полной ясности, как проводить реформу»







Фото: belgazeta.by

«Она была одним из российских условий. Но у властей еще нет полной ясности, как ее проводить. Удастся ли им уговорить Кремль: мол, вот мы тут на Всебелорусском собрании пропихнем? Думаю, Кремль на такой вариант не согласится: ему нужна в Беларуси власть хотя бы мало-мальски легитимная. А власть, которая будет получена без референдума на каком-то колхозном собрании, которое собрал нелегитимный президент, таковой не будет выглядеть», – сказал Марголин.



«Думаю, это будет тянуться до последнего. Возможно, даже приехав на это собрание, его участники не будут знать, что они будут обсуждать. Это у нас давно заведено: дали в руки (а может даже не дали, а просто голосом озвучили), руки подняли, получили подарки, разъехались по домам», – считает Марголин.



«У нее много рычагов, другое дело, насколько ей захочется их задействовать. Тот же выделенный в виде кредита миллиард в российских рублях никак не спасает ситуацию для белорусских властей – деньги нужны еще. А еще Лукашенко явно не получит: никто не хочет выбрасывать деньги на помойку. Много и других рычагов: начиная с пропаганды. Точно так же как российские пропагандисты приехали сюда поддержать Лукашенко, точно также они могут вернуться в Москву и начать рассказывать, как оно здесь было на самом деле», – полагает Марголин.



«Москве достаточно не оказывать помощь, чтобы поставить Минск в трудное положение»







Фото: dw.com

«Вопрос, как она будет запускаться. Думаю, что Лукашенко не упомянул на совещании о реформе, потому что ему пока особо нечего сказать: концепция не готова. Давно и много раз объявлялось о том, что на ВНС будут обсуждаться изменения в Конституцию, поэтому не думаю, что все переиграют. Изменения будут, вопрос, какие – серьезные или чисто формальные», – сказал Казакевич.



«Получается так, потому что с Запада идут советы не по конституционной реформе, а о том, что нужно проводить новые выборы», – отметил Казакевич.



«Это еще ничего не значит. Серьезных финансовых вливаний со стороны России не планируется. Понятно, что контракты должны были быть подписаны к новому году, но нельзя сказать, что в энергетической сфере Минск достиг всех целей – и по ценам, и по условиям», – считает политолог.



«Не думаю, что тактикой России будет давление как таковое. Москве достаточно просто не оказывать помощь, в том числе финансовую. Достаточно пересмотреть условия доступа на российский рынок определенный товаров. А учитывая, что отношения Беларуси с Западом находятся в плохом состоянии, а третьи страны заняли выжидающую позицию, то Москве достаточно ничего не делать, чтобы поставить белорусские власти в трудное положение», – полагает Казакевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: «Кремль не устроит власть, которая будет получена без референдума на каком-то колхозном собрании» Что Лукашенко замышляет по поводу Всебелорусского народного собрания?

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