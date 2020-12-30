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Минское «Динамо» играет против «Нефтехимика». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч в 2020 году. На своем льду «зубры» сыграют против нижнекамского «Нефтехимика».
Победа в этом матче позволит минскому «Динамо» закрепиться в зоне плей-офф, борьба за места в котором только обостряется.
Что касается «Нефтехимика», то клуб из Нижнекамска проваливает сезон. Сейчас команда занимает последнее место в Восточной конференции, а позавчера уступила «Северстали» со счетом 2:7.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Дерябин — Знахаренко (А), Сушко — Паре — Демков; Фальковский — Еременко, Принс (К) — Горбунов (А) — Воронин; Денисов — Менелл, Усов — Спунер — Алистров; Павлович — Протас — Лодня; Колячонок, Мартынов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч в 2020 году. На своем льду «зубры» сыграют против нижнекамского «Нефтехимика».
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