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В Беларуси сотни детей получили подарки от профсоюзов

30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сотни детей получили подарки от профсоюзов. В стране проходит масштабная гуманитарная акция, передает телеканал «МИР 24».

В одной из семей, которую навестили сегодня, кроме родной дочери еще двое приемных детей. Им вручили игрушки и сладкие подарки. Помимо этого, профсоюз оплатит дорогостоящую операцию ребенку и летний отдых в санатории для всей семьи.


«Кто, как не профсоюзная организация, должна поддержать ее в этом порыве. Ее дети – это и наши дети. И мы будем им помогать, ведь семья и с проблемами сталкивается. Девочке нужна операция, ребенок вместо очков будет хорошо видеть и радоваться жизни», – рассказала председатель профкома профсоюзной организации «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» Алла Анищенко.

«Они такие же дети, им очень хочется внимания и подарков, они ждут новогодние сюрпризы. Недавно Марк рассказал страшную тайну Саше, что Деда Мороза не существует, а подарки под елку кладем мы. Я ответила, что и мы кладем подарки под елку, но и чудеса новогодние случаются. Главное – в это очень верить», – рассказала многодетная мать Ольга Шманай.

Акция «Профсоюзы – детям» проводится уже 18 лет. За это время удалось порадовать около 70 тысяч детей.



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Акция «Профсоюзы – детям» проводится уже 18 лет. За это время удалось порадовать около 70 тысяч детей.
 
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