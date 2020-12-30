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В Беларуси сотни детей получили подарки от профсоюзов
30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сотни детей получили подарки от профсоюзов. В стране проходит масштабная гуманитарная акция, передает телеканал «МИР 24».
В одной из семей, которую навестили сегодня, кроме родной дочери еще двое приемных детей. Им вручили игрушки и сладкие подарки. Помимо этого, профсоюз оплатит дорогостоящую операцию ребенку и летний отдых в санатории для всей семьи.
«Они такие же дети, им очень хочется внимания и подарков, они ждут новогодние сюрпризы. Недавно Марк рассказал страшную тайну Саше, что Деда Мороза не существует, а подарки под елку кладем мы. Я ответила, что и мы кладем подарки под елку, но и чудеса новогодние случаются. Главное – в это очень верить», – рассказала многодетная мать Ольга Шманай.
Акция «Профсоюзы – детям» проводится уже 18 лет. За это время удалось порадовать около 70 тысяч детей.
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Акция «Профсоюзы – детям» проводится уже 18 лет. За это время удалось порадовать около 70 тысяч детей.
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