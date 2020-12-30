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Добро пожаловать домой: как в Минске встретили новый Embraer "Белавиа"

30.12.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новенький Embraer прилетел в Минск в ночь на 23 декабря из Бразилии, где его уже полностью подготовили к передаче и даже раскрасили в фирменную ливрею белорусского авиаперевозчика.

"Мы стали седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения", - говорится в подписи к ролику, опубликованному авиакомпанией.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В видеозаписи видно, как самолет приземляется в аэропорту. Его встретили фразой "Добро пожаловать домой", переданной через громкоговорители на взлетно-посадочную полосу.

Embraer E195-E2 называют более экономичным по сравнению с предшественником, а также самым тихим и экологичным в своем классе. Также лайнер отличается большей вместимостью – в нем можно разместить на 18 пассажиров больше, чем в первой генерации.

Еще два таких воздушных судна "Белавиа" планирует получить в начале будущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый самолет нового поколения Embraer E195-E2 на минувшей неделе получила авиакомпания "Белавиа". Смотрите на видео, как встречали самолет в аэропорту.
 
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