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Волосы певицы вспыхнули, когда она записывала новогоднее поздравление
Источник материала: ОНТ
Известная английская певица София Эллар решила поздравить с наступающим праздником своих поклонников и исполнить кавер на песню Feliz Navidad.
Однако не все пошло по плану. Само по себе поздравление вышло замечательным и красивым, помогал звезде ее бойфренд Альваро Солер. Однако в кульминации выступления произошел случай, в котором многие зрители увидели символ окончания 2020 года.
Просчет девушки был в том, что она расположила некоторые свечи слишком близко за своей спиной, поэтому, когда она в момент пения откинулась назад, волосы загорелись. Бойфренд певицы, пребывая в шоке, попытался рукой сбить огонь.
После того, как огонь был потушен, София скрылась из кадра — видимо, спасать прическу. Однако видеоролик она позже выставила на своей
Конечно, это породило насмешки в комментариях, однако нашлись и сочувствующие юзеры, которые выразили поддержку певице.
Фото: @sofiaellar - instagram.com
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Известная английская певица София Эллар решила поздравить с наступающим праздником своих поклонников и исполнить кавер на песню Feliz Navidad. Однако не все пошло по...
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