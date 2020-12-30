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Волосы певицы вспыхнули, когда она записывала новогоднее поздравление

30.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волосы певицы вспыхнули, когда она записывала новогоднее поздравление

Известная английская певица София Эллар решила поздравить с наступающим праздником своих поклонников и исполнить кавер на песню Feliz Navidad.

Однако не все пошло по плану. Само по себе поздравление вышло замечательным и красивым, помогал звезде ее бойфренд Альваро Солер. Однако в кульминации выступления произошел случай, в котором многие зрители увидели символ окончания 2020 года.

Просчет девушки был в том, что она расположила некоторые свечи слишком близко за своей спиной, поэтому, когда она в момент пения откинулась назад, волосы загорелись. Бойфренд певицы, пребывая в шоке, попытался рукой сбить огонь.

После того, как огонь был потушен, София скрылась из кадра — видимо, спасать прическу. Однако видеоролик она позже выставила на своей странице в Instagram, пошутив, что этот случай связан с уходящим годом, который многим принес несчастья.

Конечно, это породило насмешки в комментариях, однако нашлись и сочувствующие юзеры, которые выразили поддержку певице.

Фото: @sofiaellar - instagram.com 

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Известная английская певица София Эллар решила поздравить с наступающим праздником своих поклонников и исполнить кавер на песню Feliz Navidad. Однако не все пошло по...
 
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