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В цехе «Белшины» вспыхнул пожар

30.12.2020 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В цехе «Белшины» вспыхнул пожар

В одном из цехов «Белшины» произошел пожар, было эвакуировано 40 рабочих. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел утром в среду, 30 декабря, в цехе по улице Минское шоссе в Бобруйске. После того, как в МЧС узнали о загорании резиносмесителя в подготовительном цехе завода крупногабаритных шин, спасатели выехали на место. До их приезда цех самостоятельно покинули 40 работников.

Спасатели вскоре ликвидировали возгорание. В МЧС отметили, что пожар не распространился дальше технологической установки. Сообщается, что никто не пострадал. Была приостановлена работа резиносмесителя.

О причине пожара пока не сообщается.



Фото МЧС


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В одном из цехов «Белшины» произошел пожар, было эвакуировано 40 рабочих. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел утром в среду, 30 декабря, в цехе по улице Минское...
 
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