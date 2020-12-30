В цехе «Белшины» вспыхнул пожар

Источник материала: ОНТ

В одном из цехов «Белшины» произошел пожар, было эвакуировано 40 рабочих. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел утром в среду, 30 декабря, в цехе по улице Минское шоссе в Бобруйске. После того, как в МЧС узнали о загорании резиносмесителя в подготовительном цехе завода крупногабаритных шин, спасатели выехали на место. До их приезда цех самостоятельно покинули 40 работников.

Спасатели вскоре ликвидировали возгорание. В МЧС отметили, что пожар не распространился дальше технологической установки. Сообщается, что никто не пострадал. Была приостановлена работа резиносмесителя.

О причине пожара пока не сообщается.









Фото МЧС





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